Força-tarefa da Lava Jato sofre “desmonte” no Paraná

Sede da PF em Curitiba: mudança “administrativa” (foto: Franklin de Freitas)

A força-tarefa da Operação Lava Jato na Polícia Federal do Paraná foi oficialmente desmembrada pelo órgão. A Superintendência Regional da PF no Estado divulgou uma nota na tarde de ontem informando que os delegados que se dedicavam exclusivamente aos trabalhos da Lava Jato e da Operação Carne Fraca passam agora a atuar também em outros casos na Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas (Delecor).

A Polícia Federal garante que a medida não vai acabar com as investigações da Lava Jato. “A medida visa priorizar ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário, uma vez que permite o aumento do efetivo especializado no combate à corrupção e lavagem de dinheiro e facilita o intercâmbio de informações”, informa a nota.

Para suprir a demanda, a Superintendência informou que foi firmado um apoio de policiais do Espírito Santo para os trabalhos, incluindo dois ex-integrantes da força-tarefa da Lava Jato. A equipe chegou a ser composta por nove delegados e, atualmente, estava com quatro profissionais dedicados exclusivamente à Operação.

“O atual efetivo na Superintendência Regional no Paraná está adequado à demanda e será reforçado em caso de necessidade”, destaca a Polícia Federal. “A Polícia Federal reafirma o compromisso público de combate à corrupção, disponibilizando toda a estrutura e logística possível para o bom desenvolvimento dos trabalhos e esclarecimento dos crimes investigados”, afirma no texto.

Verbas - Na noite de quarta-feira, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF), havia comentado o “fim” da equipe na PF. “A força-tarefa da Polícia Federal na Operação Lava Jato deixou de existir. Não há verbas para trazer delegados”, disse o procurador.

Além disso, o investigador atacou o presidente Michel Temer (PMDB) apontando corte de verbas no órgão, citando também a situação dos passaportes. “Mas para salvar o seu mandato, Temer libera verbas à vontade”, completou, ao compartilhar a publicação de uma notícia sobre a liberação de verbas parlamentares em meio à crise política.

Integrantes da Lava Jato na PF afirmaram que a mudança foi “administrativa”, a fim de compensar a redução no efetivo de policiais cedidos à força-tarefa. O problema vem ocorrendo há alguns meses, especialmente por questões orçamentárias e pela demanda maior em outros Estados, como Rio de Janeiro e Brasília. A expectativa agora é que as investigações sejam, de fato, otimizadas, com o apoio do restante da equipe da Delecor.

A redução da força-tarefa em maio, foi justificada na época pela suposta queda da demanda da operação, e a criação de grupos em outros Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Na ocasião, procuradores da República se queixaram do corte e disseram que a medida era “incompreensível”. O delegado Igor Romário de Paula, coordenador da força-tarefa, disse na ocasião que estava sendo “muito difícil dar continuidade para o trabalho da forma satisfatória como sempre foi”.