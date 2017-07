(foto: Franklin de Freitas)

Os senadores Roberto Requião (PMDB) e Gleisi Hoffmann (PT) fazem no sábado o lançamento oficial da “Frente Suprapartidária por Eleições Diretas Já” no Paraná. Seis partidos já manifestaram sua adesão ao movimento que diz ter como objetivo “devolver ao povo o direito de decidir sobre o futuro do País”. Além do PT e do PMDB de Gleisi e Requião, integram também a frente o PDT, o PCdoB, o PSB e o PSOL. Ainda tem as organizações que integram a Frente Brasil Popular no estado e diferentes entidades sindicais do Paraná.

Saída

“É um movimento que objetiva não só fazer a defesa das eleições diretas, mas mostrar que existe e que se deve buscar sempre uma saída democrática para a atual crise política instaurada no Brasil”, diz o ex-deputado federal Ângelo Vanhoni (PT), um dos idealizadores do movimento. “Estamos unindo parlamentares de diferentes legendas e correntes ideológicas, instituições de diversas áreas de atuação, que são parceiros na defesa intransigente da democracia e da soberania popular”, afirma ele.

Tempo real

O Tribunal de Contas emitiu quatro recomendações ao Fundo Financeiro do Estado do Paraná, administrado pela Paranaprevidência, para corrigir impropriedades em sua gestão, apontadas na análise das contas de 2014. Uma das recomendações do TCE é que o fundo disponibilize, em seu Portal da Transparência, em tempo real e de forma detalhada, informações relativas à gestão orçamentária e financeira de seus recursos.

Inativos

As contas de 2014 do fundo foram julgadas regulares com ressalvas pelo tribunal. Três irregularidades foram encontradas inicialmente. Foram observados a ausência de previsão legal para recolhimento da previdência de inativos e pensionistas; inadequação do instrumento orçamentário; e a ausência de escrituração contábil no Sistema de Acompanhamento Financeiro (Siaf), do governo federal. Além disso, foi verificada a ausência de informações no Portal da Transparência, inadequação do instrumento utilizado para realizar alterações no orçamento e a ausência de padronização dos procedimentos de arrecadação.

Oficina

O vereador professor Euler (PSD) apresentou um projeto na Câmara Municipal para tornar obrigatória por lei a realização da Oficina de Música de Curitiba em janeiro. Em 2017, o evento foi cancelado pelo prefeito Rafael Greca (PMN), sob a alegação de que os recursos seriam usados para investimento na saúde pública. A última edição – a 34ª do evento – foi em janeiro de 2016.

Participação

Pela proposta, o evento poderá ter outras edições durante o ano, desde que cause prejuízo à edição principal, em janeiro. Em reunião promovida pelo vereador no dia 30 de março, o presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Marcelo Cattani, garantiu a realização da 35ª Oficina de Música de Curitiba no primeiro trimestre de 2018. Para Euler, “a realização do espetáculo em qualquer outra época do ano comprometeria a qualidade e a participação, não apenas do público mas também dos professores, das figuras ilustres e dos participantes”.

Compra de votos

O ex-prefeito de Quedas do Iguaçu, Edson Jucemar Hoffmann do Prado (PP), foi denunciado pela Promotoria Eleitoral da Comarca, situada no Centro-Sul paranaense, por compra de votos nas eleições municipais de 2012. Segundo o MP, em outubro de 2012, o então candidato concordou em pagar dívidas de três eleitoras em estabelecimentos comerciais da cidade, em troca de votos. As negociações com as três mulheres foram gravadas em vídeo e figuram entre as provas do processo.