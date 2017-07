Morre Joan Lee, mulher de Stan Lee, aos 93 anos

Stan e Joan Lee (foto: Reprodução / TMZ)

Joan Lee, mulher do icônico quadrinista Stan Lee, morreu aos 93 anos, segundo informou nesta quinta-feira (6) uma fonte da família. As informações são do site TMZ. O representante afirmou que ela morreu na terça-feira (4), cercada pelos familiares. Ela sofreu um ataque cardíaco e chegou a ser hospitalizada nesta semana. Joan casou-se com Stan Lee em 1947 – eles completariam 70 anos de casados em dezembro deste ano –e tiveram dois filhos, um dos quais natimorto. Joan nasceu na Inglaterra e era modelo em seus tempos de juventude, depois entrou para o ramo do comércio. Conheceu Stan Lee quando ele foi à sua loja. Na época, ela era casada e mudou-se para o estado de Nevada (EUA) para conseguir um divórcio rápido do então marido. Stan Lee, o criador do Homem-Aranha e de vários outros heróis da Marvel, tem 94 anos.