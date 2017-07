Até 2030, o Paraná deve superar a marca de 12 milhões de habitantes, e chegar a 12,2 milhões em 2040. O dado é de uma projeção do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), divulgada ontem. Neste mesmo período de 23 anos, as projeções também apontam para o aumento da população idosa e diminuição de jovens. A população de 0 a 14 anos deve passar de 20,8% em 2017 para 14,6% do total do Estado. A população idosa, por sua vez (65 anos e mais) passa de 9,2% para 19,9% no período. a população atual do Estado é de 11,243 milhões habitantes.

Essa tendência, explica o diretor de pesquisas do Ipardes, Daniel Nojima, é verificada em todo Brasil e está associada ao declínio da natalidade e à ampliação da expectativa de vida. No Paraná, o processo é mais acentuado em Curitiba e em municípios de menor porte, com menos de 10 mil habitantes, onde se verifica a migração dos mais jovens para outros municípios em busca de novas oportunidades.

“São cidades de base agropecuária, que vivem também um processo de mecanização das lavouras, e os jovens acabam indo para municípios vizinhos. São migrações de curta distância bastante regionalizadas”, diz Nojima.

Pela projeção, nas pequenas cidades, a média da proporção de idosos com relação à população total passa de 11,3% em 2017 para 24,2% em 2040. Em Curitiba, de 9,6% para 21,3% no mesmo período. “A capital já é uma cidade madura, passou por vários ciclos demográficos, que apresenta queda de natalidade e maior expectativa de vida”, diz Nojima.

“O Paraná está em uma situação de estabilidade. O Estado, assim como Santa Catarina, é, de certa forma, pioneiro no País em envelhecimento da população. Enquanto algumas unidades da federação ainda estão passando por esse estágio de transição demográfica, o Paraná já tem esse cenário mais consolidado”, diz a professora Raquel Guimarães, do departamento de economia da Universidade Federal do Paraná, que participou do trabalho

Populações em 2040

Curitiba 1,95 milhão de habitantes

Londrina 628.600

Maringá 552.686

São José dos Pinhais 469.573

Ponta Grossa 386.947

Cascavel 377.664