UPA Tatuquara fez nove mil atendimentos em um mês

UPA Tatuquara realizou em junho uma média de 281 atendimentos por dia (foto: Valdecir Galor/SMCS)

Com capacidade para atender até 400 pacientes por dia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tatuquara completou um mês com nove mil atendimentos prestados. “Com esta unidade, reafirmamos nosso compromisso de atender a população mais vulnerável. Apesar das dificuldades orçamentárias, priorizamos a abertura da UPA porque o nosso trabalho é pautado em diminuir as desigualdades”, afirma a secretaria municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Com 177 funcionários — 53 médicos e 93 profissionais de enfermagem — a UPA atendeu em junho uma média de 281 pacientes por dia. A unidade foi projetada para prestar serviços de urgência e emergência dentro dos protocolos mais modernos de saúde, primando pela qualidade dos procedimentos e humanização no trato com os pacientes e acompanhantes.

O construtor Aparecido Bento de Siqueira, 56 anos, mora na região e conta que está satisfeito com o atendimento recebido. Nesta semana, ele teve um acidente com uma serra circular e, atendido na emergência da UPA Tatuquara, levou seis pontos no dedo anular da mão esquerda. “Cheguei e já fui atendido, o que foi muito bom. Se o acidente tivesse acontecido antes (da inauguração da Upa), eu teria de ter ido até o Pinheirinho ou ao Fazendinha. Ia levar pelo menos 25 minutos no trânsito, isso se eu conseguisse dirigir”, conta.

A autoridade sanitária local, Roland Gielow, destaca que a UPA Tatuquara foi projetada para ofertar serviços pautados na acolhida de todos e com máxima eficácia. Para tanto, alguns ajustes físicos ainda têm sido feitos, como a retirada de uma porta vai-e-vem em área de grande circulação de pacientes. Outra adaptação arquitetônica foi uma ligação direta entre a farmácia interna e a sala de emergência.