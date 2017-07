Evento propõe soluções na saúde

Nos próximos dias 15, 16 e 17 de julho Curitiba receberá o Hacking Health CWB 2017, que apresentará soluções para a área da saúde no coworking Jupter (Rua General Carneiro, 1.031). O evento tem o apoio do Vale do Pinhão e da Prefeitura e vai reunir especialistas do setor, administradores e demais interessados em desenvolver ideias inovadoras para a gestão em saúde pública e privada.

No encontro, serão formados grupos que vão propor uma solução inovadora para a área da saúde, com base nos problemas apresentados. O Hacking Health é uma ação colaborativa que acontece em diversos países e teve início em 2012 no Canadá. “O evento reúne médicos, enfermeiros, profissionais de saúde com designers, programadores, pacientes. Geralmente as soluções apresentadas têm grande possibilidade de ser implementadas nos sistemas públicos e privados de saúde.”, comenta Gustavo Guerchon, organizador do evento em Curitiba. Mais informações no www.face book.com/HHCWB/ ou o site hackinghealth.ca/city/curitiba-brazil/.