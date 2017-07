Parada da Diversidade em Curitiba será no dia 5 de novembro

Movimentos sociais preparam as próximas três Paradas da Diversidade em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

A Associação Paranaense da Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba (Appad), vai realizar a 18ª Parada da Diversidade no dia 5 de novembro deste ano. O tema deste ano é “O que eu tenho a ver com isso? ”. A preparação para a parada de 2017 foi feita durante uma reunião na última terça-feira, em Curitiba. Cerca de 55 pessoas, entre elas artistas, lideranças e voluntários LGBTI, participaram da reunião.

Durante a reunião, também foram iniciadas a organização das paradas de 2018 e 2019. “A Parada de 2019 será extremamente especial para todas nós, vamos comemorar a vigésima edição da Parada de Curitiba e os 50 anos de anos da Revolta de Stonewall Inn”, disse o coordenador da Appad, Marcio Marins.

Além da Parada Histórica LGBTI de 2019, prevista para 3 de novembro, a Appad planeja a realização de diversos eventos que terão início com um grande Ato Público no dia 28 de junho do mesmo ano, marcando o “Dia da Orgulho LGBTI”.

Os eventos terão início em junho de 2018, e marcarão datas significativas para a comunidade LGBTI, além do dia do Orgulho, os dias de Visibilidade Lésbica (29 de agosto), Dia da Visibilidade de Pessoas Trans (29 de janeiro) e Dia Internacional de combate à LGBTIFobia (17 de Maio).