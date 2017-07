Feira do Vinil na Capital revive os anos 80

Amanhã acontece mais uma edição da Feira do Vinil Vivo, em Curitiba. Desta vez ela acontece na loja Nova Garagem (Rua México, 808), no Bacacheri, com o tema dos anos 80. A feira terá dez expositores de São Paulo, Santa Catarina e Paraná e milhares de discos de vinil, os chamados bolachões.

Além dos expositores convidados, quem comparecer ao evento poderá conferir também todo o acervo do Nova Garagem com inúmeros títulos de discos de vinil de todos os estilos musicais. O espaço é conhecido por possuir uma enorme e variada coleção de artigos vintages e retrôs para todos os gostos – desde mesas antigas totalmente trabalhadas até peças raras de decoração.

O evento terá também chope artesanal da Coutbeer com diversos sabores diferentes e uma barraca especial que promete levar mais de 200 pasteis com sabores especiais o dia todo. A feira vai das 10 às 18 horas.