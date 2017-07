“Pão da vovó” ganha força e salva panificadoras de Curitiba

No espaço Maçã, grupo se reuniu para produzir pães artesanalmente, só com produtos orgânicos. São quinze fornadas por dia, que saem rapidamente: cliente vem pelo cheiro (foto: Franklin de Freitas)

Aquele insinuante aroma de pão quente, um tanto inebriante e com “cheirinho” de infância, volta a perfumar a cidade. É que a arte (e a paixão) de fazer pães artesanalmente está ressurgindo e com força em Curitiba, ao ponto de ser tratado pelo setor de panificação como a principal tendência de mercado. Nada melhor que isto, aliás, para se comemorar o Dia do Panificador – também conhecido como Dia do Padeiro -, celebrado neste sábado (8).

De acordo com Vilson Felipe Borgmann, presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná (Sipcep), a tendência geral para o pão é a volta ao fabrico artesanal, com pães de fermentação longa e mais saudáveis. “Hoje entra em padaria não sente mais o cheiro de pão fresco porque se faz um pão rápido, mais industrial. Queremos recuperar isso”, afirma.

Segundo ele, atualmente 90% dos mais de 200 associados da Sipcep já iniciaram ou estão iniciando esse processo de resgate, que é o que vem ajudando a evitar um encolhimento ainda mais significativo do setor, que em termos de faturamento registrou uma queda de 20% no ano passado — neste ano a perda está em 15% na comparação com 2016.

“O que faz um pouco a diferença é esse produto diferenciado, que não encontra no supermercado, é de padaria e vem crescendo muito”, afirma o presidente do Sipcep. “Hoje tem muita gente procurando produtos mais naturais, mais selecionados. E o nosso foco dentro da panificação é isso: trazer saúde, o bem-estar para os nossos clientes. Então recuperamos receitas artesanais, da época da vovó. Ela fazia um pão delicioso em casa, por que não podemos fazer o mesmo?”, questiona o panificador.

Na Capital, aliás, uma parada obrigatória àqueles que sentem falta do “pão da vovó” fica na Rua Fernando Amaro, 802B. Ali, um grupo de apaixonados pelo ofício milenar mantém um espaço chamado Maçã, uma padaria artesanal que usa só ingredientes orgânicos, oferecendo de terça-feira a sábado, das 11 às 19 horas, cinco diferentes tipos de pães — brasileiro, marrom, 100% integral e outros dois que variam de acordo com o dia.

“A gente fisga os clientes, porque o cheiro traz o pessoal até aqui. Dá até para imaginar aquelas cenas de filmes e desenhos em que a pessoa sente o cheiro e acaba sendo levada até o lugar”, brinca Gustavo Munhoz, sócio junto com Lucas Chan do estabelecimento.

À base apenas de farinha, água, sal e com fermento natutal, os pães fermentam em média por 30 horas e saem de hora em hora. Diariamente, conta Gustavo, são feitas 15 fornadas, todas devoradas com gosto pelos fiéis clientes do estabelecimento, cuja trajetória começou em 2013, na garagem da casa da família de Chan. Hoje, uma média de 100 pessoas passa por dia na padaria, desde o ano passado localizada no Alto da XV.

“Empãodere-se”: cursos estão em alta

Se a procura por pães artesanais está em alta no mercado, natural que também o esteja os cursos voltados para aqueles que desejam aprender como fabricar o pão em suas casas. No próximo final de semana, inclusive, a padeira Celi Anizelli irá promover um, com duração de um dia e meio. Lá, os inscritos poderão aprender receitas, formulação, como fazer as moldagens e ainda receberão uma porção de dicas para não cometer erros comuns aos iniciantes.

“A procura tem crescido bastante, mas de acordo com o que o mercado está proporcionando. O mercado retraiu e nós também sentimos”, conta a padeira, que dá aulas desde 2014 e já ensinou para mais de 100 alunos na Capital. “O primeiro passo é querer fazer, querer aprender a fazer. Até criei uma expressão que é ‘empoderar-se’”, complementa.

Aos interessados, o curso, com duração de aproximadamente 14 horas, exige um investimento de R$ 750. Para buscar mais informações, é só entrar em contato pela página no Facebook, chamada “Celi Azinelli – Pães Artesanais”.

Cheiro deixa as pessoas mais sociáveis

O aroma de pão fresco é capaz de fazer mais do que apenas te deixar com água na boca. É que uma pesquisa feita Universidade de Bretagne-Sud, na França, revelou que o aroma deixa as pessoas mais sociáveis com estranhos.

Para chegar à conclusão de que a ajuda espontânea ocorre mais em áreas com odores agradáveis, os pesquisadores fizeram mais de 400 testes com pessoas que passavam em frente a padarias e outros tipos de estabelecimento num município francês.

Nos testes, voluntários de ambos os sexos tiveram de ficar em frente a estabelecimentos e derrubar acidentalmente algo da mão perto de alguém que estivesse passando. No caso daqueles que ficaram em frente de padarias, em mais e 75% dos casos foram ajudados por desconhecidos, que se abaixaram para pegar o objeto e até aproveitaram para puxar um papinha em seguida. Já frente de uma loja de roupas, por exemplo, menos de 50% das pessoas ajudaram. Estas, obviamente pegaram o objeto por educação, desconsiderando qualquer outro fator.