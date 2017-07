“Empãodere-se”: cursos para fazer pães artesanais estão em alta

Se a procura por pães artesanais está em alta no mercado, natural que também o esteja os cursos voltados para aqueles que desejam aprender como fabricar o pão em suas casas. No próximo final de semana, inclusive, a padeira Celi Anizelli irá promover um, com duração de um dia e meio. Lá, os inscritos poderão aprender receitas, formulação, como fazer as moldagens e ainda receberão uma porção de dicas para não cometer erros comuns aos iniciantes.

“A procura tem crescido bastante, mas de acordo com o que o mercado está proporcionando. O mercado retraiu e nós também sentimos”, conta a padeira, que dá aulas desde 2014 e já ensinou para mais de 100 alunos na Capital. “O primeiro passo é querer fazer, querer aprender a fazer. Até criei uma expressão que é ‘empoderar-se’”, complementa.

Aos interessados, o curso, com duração de aproximadamente 14 horas, exige um investimento de R$ 750. Para buscar mais informações, é só entrar em contato pela página no Facebook, chamada “Celi Azinelli – Pães Artesanais”.