Cheiro de pão fresco deixa as pessoas mais sociáveis, diz pesquisa

O aroma de pão fresco é capaz de fazer mais do que apenas te deixar com água na boca. É que uma pesquisa feita Universidade de Bretagne-Sud, na França, revelou que o aroma deixa as pessoas mais sociáveis com estranhos.

Para chegar à conclusão de que a ajuda espontânea ocorre mais em áreas com odores agradáveis, os pesquisadores fizeram mais de 400 testes com pessoas que passavam em frente a padarias e outros tipos de estabelecimento num município francês.

Nos testes, voluntários de ambos os sexos tiveram de ficar em frente a estabelecimentos e derrubar acidentalmente algo da mão perto de alguém que estivesse passando. No caso daqueles que ficaram em frente de padarias, em mais e 75% dos casos foram ajudados por desconhecidos, que se abaixaram para pegar o objeto e até aproveitaram para puxar um papinha em seguida. Já frente de uma loja de roupas, por exemplo, menos de 50% das pessoas ajudaram. Estas, obviamente pegaram o objeto por educação, desconsiderando qualquer outro fator.