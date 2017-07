Atração turística abre neste fim de semana em Piraquara

Antiga chaminé na barragem faz parte da paisagem (foto: Foto: Thays Poletto / Sanepar)

A região conhecida como Mananciais da Serra, em Piraquara, está aberta neste fim de semana (sábado e domingo) para a visitação pública. Com as férias escolares chegando, o passeio é uma ótima opção gratuita de lazer com a família inteira. Nos Mananciais, crianças, jovens, adultos e idosos podem participar de caminhadas em trilhas de percursos fáceis, junto de uma natureza exuberante e preservada da Mata Atlântica, da Serra do Mar e do Parque Estadual Pico do Marumbi.

Entre as trilhas, estão a do Salto (percurso de 1 km), da Chaminé (1,5 km de extensão), do Santuário São Francisco (1 km) e a Estrada do Carvalho (2,5 km). Esta última, dá acesso ao Reservatório do Carvalho, o primeiro grande reservatório do Paraná utilizando para abastecer parte de Curitiba e cidades vizinhas. Muitas das primeiras obras de saneamento no Estado, iniciadas em 1904 e utilizadas para até 2004, ainda estão na região e é possível observá-las e conhecê-las.

O Programa de Visitas aos Mananciais da Serra é promovido pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Prefeitura Municipal de Piraquara, Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Parque Estadual Pico do Marumbi.