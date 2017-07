Prefeitura de São José pede melhor sinalização para o aeroporto

A Prefeitura de São José dos Pinhais solicitou junto ao Governo do Estado o auxílio técnico para a sinalização no trecho da BR-376 com a Avenida das Torres e a via de acesso ao Aeroporto Internacional Afonso Pena. O pedido foi feito pelo secretário de Governo de São José dos Pinhais, Augustinho Michalizen. Da forma como se encontra, o motorista que vem pela Avenida das torres se confunde com os acessos ao aeroporto e à BR-376.

“A Prefeitura de São José dos Pinhais visa sempre a melhoria da mobilidade pública do município. Desta vez, viemos ao governo do Estado para solicitar a colocação de marcadores de alinhamento, também conhecidos como placas delineadoras. A medida ajudará na sinalização do local”, destaca Michalizen. A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado deve, nos próximos dias, resolver o assunto.