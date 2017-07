Ginásio do Osasco em reforma

O Ginásio de Esportes João Heua, no Jardim Osasco, em Colombo, passa por reforma. Entre as ações de revitalização estão à pintura interna e externa, a troca da iluminação e a reforma dos banheiros e vestiários. Os tabalhos começaram na segunda-feira. Os serviços se concentram no fechamento das laterais para evitar a entrada de pombos, a troca das lonas, troca da rede de proteção, reforma dos banheiros e vestiários.

“Vamos ampliar e melhorar as estruturas para que todos tenham um espaço para desenvolver atividades esportivas nos bairros. Porque o esporte é saúde, une as famílias, gera amizades e traz qualidade de vida”, disse a prefeita, Beti Pavin.

Outros equipamentos já passaram por reformas. As primeiras foram realizadas nos Ginásios Leandro Alberti, localizado no Guaraituba, Gilmar Antônio Pavin, no Parque Municipal da Uva e no próximo domingo, será realizado a entrega do Ginásio Santa Tereza.