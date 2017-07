A peça Penélope Pelo Avesso entra na última semana de apresentações. O espetáculo foi apresentado em dois festivais de teatro de Curitiba. A peça aborda o tema sobre a dor da perda e da relação entre mãe e filho. O texto é inspirado na obra Artigo Oitavo, da poetisa paranaense Etel Frota e do poeta amazonense Thiago de Mello. Está em cartaz no Teatro Zé Maria até domingo, com sessões às 21 horas (sexta e sábado) e às 20 horas (domingo).