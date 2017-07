Luana Piovani diz que marido 'se excita' ao publicar fotos dela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani resolveu falar sobre nudes no seu canal no YouTube, o "Luana Sem Freio". Daí que, ao publicar um teaser do vídeo no Instaram e dizer que "não entende do assunto", um internauta resolveu perguntar: "Mas Luana, e aquelas fotos babadeiro que o Pedro fazia suas, é uma forma de nudes ou não?" Marido da atriz, o surfista Pedro Scooby costuma publicar fotos da mulher na sua conta na rede social -em muitos cliques, a artista aparece parcialmente sem roupa. Sem freios, -"minha mãe sempre disse que eu nasci sem osso na língua", disse em vídeo de apresentação do canal- Luana respondeu ao navegante. "Aquilo nao é nudes. E eu não mando para ele. Ele faz e eu deixo, inclusive, publicar. Ele se excita porque está ali ao vivo vendo. [...]. Bem, pelo menos eu acho bem diferente", disse a atriz.