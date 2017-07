Protestos contra G-20 se multiplicam na Alemanha

Alemanha — O equivalente à polícia de choque alemã fechou ontem a rua Reeperbahn do bairro boêmio de Hamburgo St Pauli por meio de um cordão de isolamento com seu efetivo para tentar dispersar manifestantes que protestam contra a realização da cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G-20) na cidade. Há também muitos caminhões blindados da polícia e helicópteros sobrevoam a região, que é conhecida como o “bairro da luz vermelha”, o equivalente ao que existe na cidade de Amsterdã, na Holanda, onde há várias casas com shows eróticos noturnos e profissionais do sexo. Alguns manifestantes anticapitalistas carregam cartazes contra a realização do G-20, principalmente na cidade. Outros vestem camisetas com “Trump FCK”, numa menção ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A massa grita palavras de ordem contra o evento. A maioria usa trajes na cor preta ou cinza. Geralmente os encontros de líderes do G-20, que começa oficialmente amanhã, mas que já vem tendo eventos desde o início da semana, são realizados em cidades menores.

Interferência

Polônia — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou de postura em relação a uma suposta interferência russa nas eleições americanas do ano passado e disse acreditar que Moscou realmente interferiu no processo, mas que outros países também poderiam ter feito isso. Trump, no entanto, continuou a questionar a perspicácia da comunidade de inteligência dos EUA, enquanto acusou o seu antecessor, o ex-presidente Barack Obama, de não fazer nada para impedir a intromissão. A questão veio à tona durante uma coletiva de imprensa.

Inundações

Japão — Equipes de bombeiros do Japão trabalham ontem para resgatar famílias ilhadas pelas inundações que causaram a morte de duas pessoas no sul do país. Ainda há quatro pessoas feridas e onze desaparecidas. As chuvas danificaram casas, estradas e plantações de arroz, segundo autoridades da província Fukuoka, na ilha de Kyushu, a terceira maior do país. Havia alertas de precipitações intensas em grande parte de Kyushu depois da passagem do tufão Nanmadol há dois dias. A TV local informou que um homem morreu na província de Oita.

Laptops

Estados Unidos — Os EUA cancelaram a proibição de uso de dispositivos eletrônicos a bordo de voos vindos dos Emirados Árabes Unidos para os EUA disseram autoridades daquele país do Golfo Pérsico. O governo de Dubai disse que a remoção da proibição, que ocorreu com efeito imediato, foi possível depois que a companhia aérea local implementou novas medidas para atender aos requisitos dos EUA em matéria de segurança. No domingo, a transportadora dos Emirados, Etihad Airways, disse que uma triagem adicional de passageiros foi implementada.

Patrulha

Rússia — A Rússia vai enviar policiais militares para patrulhar as zonas de conflito na Síria para fornecer segurança e proteção local, disse à imprensa o representante especial do presidente russo sobre a Síria, Alexander Lavrentie. “Gostaria de enfatizar que estas são unidades não-combatentes do Exército regular, são unidades policiais com tarefas específicas e sem combate,” afirmou Lavrentie, após a quinta rodada de negociações de paz sírias em Astana, capital do Cazaquistão. Ele disse que a polícia militar russa na Síria terá apenas armas leves para autodefesa.