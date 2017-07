HBO anuncia exposição mundial de 'Game of Thrones' ainda este ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO anunciou nesta quinta (6) uma exposição mundial inspirada na série "Game of Thrones", exibida no Brasil pelo canal HBO. De acordo com a "Variety", a turnê deve começar pela Europa entre outubro e novembro deste ano. A exposição vai levar os fãs a conhecerem os Sete Reinos. A experiência em um espaço de dez mil metros quadrados inclui um passeio virtual nas terras de Westeros e Essos. Os fãs também poderão conhecer figurinos, objetos e cenários, como o caminho da Estrada do Rei, King's Landing, Meeren e o Castelo Negro. A atração principal será o Trono de Ferro. A sétima e penúltima temporada de "Game of Thrones" tem estreia mundial no dia 16 de julho.