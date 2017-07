Eunício é o 4º a ocupar a Presidência em 14 meses

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com a viagem de Michel Temer para o encontro do G20, o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) é o quarto presidente a comandar o Palácio do Planalto desde maio do ano passado. Terceiro na linha sucessória, o presidente do Senado ficará no cargo pouco mais de dois dias. O presidente embarcou por volta das 13h20 em um avião da Força Aérea Brasileira para Hamburgo. Antes, gravou um vídeo para a redes sociais fazendo um balanço da semana e transmitiu o cargo a Eunício na base aérea de Brasília. Em conversas reservadas, o senador vinha manifestando ao presidente, desde que ele assumiu o Palácio do Planalto, a vontade de assumir pelo menos uma vez o posto. Pela linha sucessória, o primeiro a substituir Temer seria o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele, no entanto, embarcou nesta quinta-feira (6) para a Argentina e só retorna ao Brasil no domingo (9). Se Temer for afastado do cargo por até 180 dias para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, Maia assumirá interinamente o comando do Palácio do Planalto. Em maio do ano passado, o pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff foi aprovado na Câmara dos Deputados, o que a levou a ser afastada temporariamente do cargo. Na época vice-presidente, Temer assumiu o posto. Em 14 meses no cargo, ele se ausentou do país quatro vezes, tendo sido substituído temporariamente por Maia. Em 2013, o país também teve quatro presidentes diferentes, mas em um espaço ainda mais curto de tempo. Em sete meses, por conta de viagens ao exterior, despacharam no Palácio do Planalto Dilma, Temer e os então presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), e do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL). Em setembro do ano seguinte, até o então presidente da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, comandou o país. Em meio às eleições gerais, Alves e Renan tinham pedido licença para participarem de campanhas estaduais.