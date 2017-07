Seu Jorge: músicas com pegada mais crua (foto: Divulgação)

Após temporada nos Estados Unidos, Seu Jorge, atualmente um dos maiores artistas da MPB, volta a Curitiba nesta semana para comandar a festa Live Rio, que acontece hoje, na Live Curitiba, a partir das 23h59. Na bagagem, o cantor e compositor traz o show Cru — nome do segundo CD, lançado no exterior em 2004 e no Brasil no ano seguinte. São os sucessos deste álbum, como Tive Razão e Mania de Peitão, e outros clássicos da carreira, que vão embalar o público paranaense. A abertura fica por conta do Bigode Groove e Joker.

O diferencial do show Cru é a maneira mais “crua” de interpretar as canções do segundo álbum, somente com violão, baixo, teclado, bateria e percussão, sem guitarra nem DJ. Cru foi lançado primeiro pelos selos Naïve Records e Wrasse Records, no mercado internacional, e, em 2005, pelo selo ST2, no Brasil. Várias das canções são covers, como Chatterton, escrita por Serge Gainsbourg, e Don’t, de Leiber & Stoller.

Além do violão, também vem sendo visto tocando flauta transversal ao vivo. Aprendeu o instrumento para viver Pixinguinha, dos 35 aos 76 anos, no cinema, no filme Pixinguinha – Um homem Carinhoso, em produção).

Recentemente, Seu Jorge estava em Los Angeles, na Califórnia (EUA), onde apresentou os shows da turnê The Life Aquatic/A Tribute to David Bowie para 20 mil pessoas.

SERVIÇO:

Seu Jorge, Bigode Groove e Joker

Onde: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 - Portão)

Quando: Hoje. Abertura da casa: 21 horas / Início do show: 23h59

Quanto: Ingressos variam de R$ 50 a R$ 230, de acordo com o setor.