Nenhum de Nós celebra três décadas em Curitiba

Nenhum de Nós: três discos acústicos (foto: Divulgação)

A banda gaúcha Nenhum de Nós sobe ao palco da Ópera de Arame, amanhã, às 21h30, para apresentar o novo show da turnê Acústico 1+2 =30, que celebra as três primeiras décadas do grupo. Uma montagem desplugada que reúne boa parte do repertório dos discos Acústico ao vivo no Theatro São Pedro (1994) e Acústico ao vivo 2 (2003). Além desse novo show, a banda gaúcha lançou um vinho, o NDN Malbec, e um livro com a biografia do grupo para completar a celebração.

Durante duas horas, Thedy Corrêa (voz e violão), Veco Marques (violões), Carlos Stein (violões), Sady Homrich (bateria), João Vicenti (piano e acordeón) e Estevão Camargo (baixo), que acompanha a banda como músico convidado, fazem um apanhado dos principais hits do grupo, que já no primeiro disco, em 1987, estourou no cenário musical com “Camila Camila”, e nos anos seguintes esteve nas paradas com canções como Astronauta de Mármore, Vou Deixar Que Você Se Vá, Paz e Amor, Da Janela, Você Vai Lembrar de Mim, Amanhã ou Depois e Eu Não Entendo. Além de vários hits da fase mais recente da trajetória do grupo, que não poderiam faltar, como Milagre.

Ao longo de 30 anos, o Nenhum de Nós conseguiu manter o público que sempre o acompanhou ao mesmo tempo em que atraiu novos fãs. Tudo isso devido a sintonia que a banda procurou manter com os fãs e que é uma das principais marcas do grupo.

SERVIÇO:

Nenhum de Nós

Onde: Ópera de Arame (Rua João Gava, 874)

Quando: Amanhã, às 21h30

Quanto: Ingressos variam de R$ 80 a R$200, de acordo com o setor.