Os sertanejos Rick e Giovani, que formavam duplas, respectivamente, com Renner e Gian, acabam de lançar um novo projeto, intitulado Dois Corações. Com realização da Prime, a turnê passa por Curitiba hoje, às 21h20, para uma apresentação inédita no palco da Ópera de Arame (Rua João Gava,874).