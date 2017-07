Homem-Aranha está de volta na melhor forma possível

Não se surpreenda, mas chegou aos cinemas nesta quinta (6) a terceira versão do herói em 10 anos. Agora em uma mais que necessária parceria entre Sony e Marvel, tão comemorada pelos fãs, Homem-Aranha: De Volta ao Lar coloca o amigo da vizinhança em meio dos acontecimentos do Universo Cinematográfico em que os Vingadores estão presentes.

O que vemos aqui é algo completamente novo e bem mais coerente com tudo, comparado aos anteriores. Homem-Aranha: De

Volta ao Lar não traz mais uma história de origem, partindo do pressuposto que todos já sabemos, e vai direto ao que mais interessa: uma aventura jovem e leve do carismático super-herói.

Cabe a Tom Holland dar vida a Peter Parker, agora em filme solo e provando que o personagem ainda tem muito que mostrar em cena. Esta nova face do aracnídeo já deu as caras ano passado numa aparição sensacional em Capitão América: Guerra Civil e mostrou que deveríamos sim ficar bem ansiosos pelo que estava por vir. Homem-Aranha: De Volta ao Lar supera qualquer expectativa e é facilmente a melhor versão dele nas telonas.

A escolha do elenco adolescente é totalmente cabível com o que o longa pretende retratar: um ambiente colegial, descontraído, cheio de diversidade e agradável. Holland é um Peter Parker que está no meio da adolescência e conseguimos comprar essa ideia, com toda uma inocência e necessidade de se provar heróico de todas as formas. Já o elenco adulto conta com nomes como: Robert Downey Jr., Michael Keaton, Jon Fraveau e Marisa Tomei. Downey e Fraveau retornam como Tony Stark e seu assistente Happy, Tomei é a nova Tia May e Keaton brilha na pele do vilão Abutre.

Tudo em Homem-Aranha: De Volta ao Lar funciona corretamente. Os personagens são bem explicados, nada de aprofundamentos desnecessários, e conseguem ser carismáticos ao ponto de nos apegarmos. A trama é colocada em meio dos acontecimentos já mostrados anteriormente no UCM, fazendo o Homem-Aranha se encaixar bem ali.

Poder acompanhar o desenvolvimento do personagem é o melhor de tudo, aqui o Homem-Aranha ainda é novato e vai evoluindo junto de um uniforme ultra-avançado projetado por Stark, sensacional. Vemos ele sendo o tal amigo da vizinhança, em lutas grandiosas, tentando se adaptar na adolescência e demais fatores que fizeram o personagem ser tão amado. O filme ainda traz diversas ligações ao mundo dele e ao nosso mundo também, estando cheio de referências à cultura pop. Homem-Aranha: De Volta ao Lar é a prova absoluta de ele que nunca deveria ter “saído” de casa, e que fique ali para muitos outros filmes.

Luan Santana: um dos nomes

Villa Mix Curitiba vem aí!

Considerado um dos maiores festivais de música do Brasil, o Vila Mix retorna a Curitiba no dia 21 de outubro. Ao todo, 34 cidades do Brasil já receberam o evento, que em 2014 teve sua primeira edição em Curitiba. O Villa Mix acontece na Arena Expotrade e trará grandes nomes da música sertaneja. Luan Santana, Jorge e Mateus, Simone e Simaria, Matheus e Kauan e Edu Chociay já integram o line up do evento, que conta ainda com o DJ Alok.

Durante o lançamento do Villa Mix, o cantor paranaense Edu Chociay falou ao Curitiba Cult sobre a sensação de participar da edição curitibana: “Tem um gostinho especial. O Villa Mix em Curitiba é algo incrível. O evento preparou uma festa muito bacana com artistas gigantes. Poder fazer parte disso é uma honra para mim”.

João Guilherme Leprevost, um dos sócios da CWB Brasil, empresa que trará o festival a Curitiba, fala sobre a importância de um evento desse porte na capital paranaense: “O Villa Mix ajuda, em diversos âmbitos, a disseminar o sertanejo no Brasil, mostrando que esse estilo está na nossa raiz, fomentando inclusive a nossa economia”. Segundo ele, o evento ajuda ainda, a divulgar o trabalho de novos artistas, além de aumentar a visibilidade da cidade como opção turística e cultural.

Os ingressos estão à venda no Ticket Mix. A partir do dia 08 de julho, começam a ser vendidos no Blueticket e em todos os seus pontos de venda.

Liniker e os Caramelows: de São Paulo a Curitiba

Liniker e os Caramelows na Ópera

De um trabalho despretensioso lançado na internet à banda revelação. Após pouco mais de um ano do lançamento de três faixas que conquistaram o país, Liniker e os Caramelows gravaram o primeiro disco: Remonta (2016). Com realização da Seven Entretenimento, a banda paulistana desembarca em Curitiba no domingo, dia 9 de julho, com a turnê homônima ao álbum para o primeiro sideshow do festival Coolritiba em única apresentação no palco da Ópera de Arame, às 20h. A abertura fica por conta do grupo paranaense Tuyo, revelação do The Voice Brasil 2016. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 65. O show tem o apoio cultural do Curitiba Cult

Seu Jorge

Seu Jorge se apresenta nesta sexta em Curitiba

Seu Jorge retorna a Curitiba nesta sexta (07) para apresentação do show Cru, na Live Curitiba. O público vai conferir sucessos como Tive Razão, Mania de Peitão e Bigode Groove tocados de maneira mais “crua”, sem guitarra e DJ.

Com um estilo musical próximo do samba rock, Seu Jorge teve seu início no mundo artístico por meio do teatro. A experiência funcionou como trampolim para a criação da banda Farofa Carioca que foi uma mistura de samba, jongo, reggae, funk, rap, circo e dança. Além dos discos solo, o cantor já fez participações em discos de artistas como Ana Carolina, Ed Motta, Beth Carvalho e Marcelo D2.

Ingressos ainda podem ser adquiridos no Disk Ingressos com valores a partir de R$50,00.

Pabllo Vittar na Wood’s

Foi confirmada nessa semana a apresentação da drag queen Pabllo Vittar na Wood’s Curitiba. O show será em 31 de agosto e os ingressos começarão a ser vendidos na próxima semana. Vittar é uma cantora, compositora, performer e drag queen que ganhou notoriedade com o videoclipe de Open Bar, uma versão em português de Lean On, do Major Lazer, que mistura pop e samba. Atualmente, trabalha na divulgação de seu primeiro CD Vai Passar Mal e no single Sua Cara, gravado em parceria com Anitta e Majo Lazer.