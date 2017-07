Revivendo Leminski

Na década de 70, Paulo Teixeira era o músico de um trio genial. Ivo Rodrigues era a voz e Paulo Leminski era o poeta. Um pouco disto, poderá ser visto no espetáculo Por Um Lindésimo de Segundo. No Teatro Novelas Curitibanas, até o dia 16 de julho. Inspirado na obra de Leminski, conta com Paulo Teixeira (Blindagem) Gabriel Teixeira, (Black Maria) e os atores Aaron Ramathan e Yara Rosseto. Sempre de quarta a domingo.

Falando em pizza...

Para comemorar o Dia da Pizza, (10 de Julho) o Empório Kamninski vem com uma receita inusitada: Pizza de Barreado. Juro! Ainda não experimentei, mas estou curioso. Vá lá e prove! Depois me conte.

Tá rolando Festival de Inverno na Cantina do Délio. São várias delícias a preços especiais.

* * * * *

Sexta, a banda Uó toca no Soviet.

* * * * *

Sexta, tem o “House Fino” de Luiza Bernardi & Pedro Borges, no +55.

* * * * *

Sexta, tem Saint Patrick’s de Inverno, no Sheridan’s.

* * * * *

Sexta e sábado, tem Growler Day na Bodebrown. Amélia * * * * *

Double Ipa é a cerveja da vez.

* * * * *

Sábado, tem show da banda Nega Fulô, na Phoenix.

* * * * *

Domingo, vai rolar o Oriente Beer. Gastronomia, cervejas artesanais e cultura, no Oriente Árabe.

* * * * *

Domingo, é dia de “Hello Sunday”, no Taj Bar.

* * * * *

Terça, quarta e quinta, tem Fondue no Chalet Suisse.

* * * * *

Quartas, tem show do Elvis no Rock & Ribs, na Praça Espanha. Com o genial Rogério Cordoni.

* * * * *

De 11 a 16, tem Special Sale da Casa Cor 2017, no Jockey.

* * * * *

No mais, uma ótima semana a todos e qua a vida continue nos tratando com muito carinho.