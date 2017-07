David Grinberg no Centro Europeu Cabral

O Diretor de Comunicação Corporativa do McDonald’s Brasil, David Grinberg, esteve no Centro Europeu, e ministrou uma palestra para um seleto grupo de convidados. Na foto o RP do evento, Juan Moraes, David Grinberg e o diretor geral da unidade Cabral do Centro Europeu, Eduardo Pilatti.

Poemas de Etel Frota inspiram teatro

O espetáculo “Penélope Pelo Avesso”, da companhia curitibana Comparsaria Cênica, está em cartaz até domingo, dia 09, no Teatro José Maria Santos. A peça conta a história de mães e filhos que enfrentam a dor da perda de um pelo outro e encontram a possibilidade de recomeço. A inspiração veio das poesias do livro “Artigo Oitavo”, da escritora e letrista curitibana Etel Frota, publicado em 2002. Espetáculo “Penélope Pelo Avesso”, da companhia Comparsaria Cênica e inspirado no livro “Artigo Oitavo” de Etel Frota. Local: Teatro José Maria Santos - Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Balanço:

** Com a expectativa de fechar 2017 com crescimento de 30% em vendas, a Café du Centre, acaba de ampliar em 40% a capacidade de público do local. A cafeteria e doceria, famosa pela temática francesa e pelos produtos de alta qualidade, chegou à capital paranaense há apenas um ano e já comemora a receptividade do público aos produtos servidos pela franquia. Com a nova área externa o local ganhou capacidade para atender até 70 pessoas. A família Prybicz já estuda a possibilidade de uma nova loja na capital paranaense. “É preciso estar atento às tendências e as novidades do mercado. Por isso, não descartamos investir novamente no setor. Com um bom atendimento, a dedicação dos sócios e colaboradores, além é claro dos produtos de qualidade é possível ter sucesso neste tipo de negócio”, comenta Ervina de Oliveira Prybicz.

** A Bodebrown apresenta um novo lançamento de peso da sua série de cervejas envelhecidas em madeira, para dar prosseguimento à linha de produtos exclusivos cuja venda será revertida na construção da nova fábrica. É a Hair of The Bode Wood Aged Series, parceria com a cervejaria norte-americana Hair Of The Dog. No estilo Barleywine, historicamente conhecido pela sua aproximação com o mundo dos vinhos, ela já pode ser comprada no site, pelo link www.novafabrica.bodebrown.com.br

** A 17ª edição da Mostra de Profissões da Universidade Positivo (UP), acontece no dia 09 de agosto, é esperado todos os anos por estudantes do Ensino Médio do Paraná e Santa Catarina. Durante todo o dia, os visitantes podem participar de oficinas e dinâmicas de cursos, conhecer a infraestrutura da universidade e interagir com a comunidade acadêmica. A mostra acontece das 8h às 22h, no câmpus Ecoville.

