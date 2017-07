Feijoada Caribenha do Zapata

Amanhã é dia de feijoada, e que tal provar uma diferente? O Zapata Mexican Bar do Centro Cívico, está servindo todos os sábados, uma feijoada com sabor mexicano, a Feijoada Caribenha.

Servida na mesa, a vontade e em cumbucas, a Feijoada Caribenha, sai por pessoa R$ 48,90 e é bem parecida com a nossa brasileira.

O que muda ? Além dos típicos temperos mexicanos, na feijuca caribenha, é usado o feijão vermelho, conhecido no México como “frijoles”. Tem também a costela suína defumada, costela suína fresca, paio, charque, linguiça picante fresca e lombinho de porco completam essa delícia, igual a nossa.

Os acompanhamentos receberam um toque caliente: em vez do arroz branco, é servido um arroz de côco, que dá um sabor bem especial, a farofa de banana, pico de gallo, couve refogada com bacon, banana a milanesa e laranja. Se você achar que combina -para mim ficou ótimo- peça ao garçom um pouco de coalhada. Como entrada, pastelitos de queijo com geleia de pimenta, são deliciosos aperitivos para abrir o apetite e melhor, estão incluídos na feijoada.

Tem as caipirinhas de limão (R$ 15), para acompanhar, mas já que estamos no clima mexicano, a Margarita Tradicional (R$ 21) ou a Caipirinha Caliente de Morango (R$ 22), elaborada com a Cachaça Yaguara, morangos e pimenta dedo de moça, são uma boa pedida e super combinam.

Em vez de samba, o ritmo contagiante do trio Los Mariachis garante a animação da feijoada. O visual do Bosque do Papa, deixa tudo mais aconchegante, num almoço gostoso de sábado. Para finalizar, experimente a nova sobremesa, a Chimichanga de Nutella com Morango (R$ 17), uma tortilha de milho recheada de nutella e morango, polvilhada com açúcar e canela, servida com sorvete de creme. Isso é amor a primeira mordida : )

Feijoada Caribenha aos Sábados

Zapata Mexican Bar - Centro Cívico

Rua José Sabóia cortês, 383

Fone:41-3352 9097

Saí R$48,90 por pessoa

foto: Bárbara Magalhães