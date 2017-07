Chuvas no Japão deixam 6 mortos e 20 desaparecidos; milhares são retirados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grandes inundações deixaram ao menos seis mortos e 20 desaparecidos sudoeste do Japão nesta quinta-feira (6) e provocaram danos em estradas, casas e plantações de arroz da região. As autoridades emitiram ordem de retirada para cerca de 600 mil pessoas na província de Fukuoka e outras 270 mil na província de Oita, na ilha de Kyushu, a 900 quilômetros de Tóquio. No entanto, o número de pessoas que saíram de casa foi muito menor, em parte por causa das fortes chuvas -em Fukuoka, apenas 1.800 foram para abrigos temporários. "Nos encontramos em uma situação gravíssima", declarou o vice-premiê, Taro Aso, em uma reunião ministerial de urgência. "Ainda podem ocorrer deslizamentos e muitas pessoas continuam desaparecidas." Segundo o governo, cerca de 7.800 policiais, socorristas e soldados foram enviados às zonas afetadas e 250 pessoas foram resgatadas. Houve cortes de eletricidade, atrasos em linhas de trem e fechamento de escolas. Em 24 horas, foram registrados 540 milímetros de chuva, o equivalente a 45 dias na temporada chuvosa. Os temporais ocorrem uma semana após a passagem de um tufão, que já havia provocado inundações na região. Ryoichi Nishioka, que cultiva flores em Asakura, tentou -em vão- salvar as suas plantações da inundação. "Tentei cobri-las, mas não consegui", contou à agência de notícias AFP. "Turbilhões de água inundaram a zona e arrastaram os aquecedores."