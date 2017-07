Botafogo apronta sobre Nacional e sai na frente nas oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo voltou a fazer jus ao apelido de "exterminador de campeões" e aprontou mais uma vez na Libertadores. Na noite desta quinta-feira (6), no estádio Grand Parque Central, em Montevidéu (URU), a equipe carioca venceu o Nacional, tricampeão da competição, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final com gol do meia João Paulo. Nesta edição do torneio continental, o Botafogo já deixou para trás os campeões Colo-Colo (CHI), Olímpia (PAR), Estudiantes (ARG) e Atlético Nacional (COL). Dos seis duelos como visitante, marcou em quatro –cinco gols no total. A partida de volta acontecerá dia 10 de agosto, às 19h15, no estádio Nilton Santos. O Botafogo jogará por um empate para garantir a classificação para as quartas de final. Mas para chegar à vitória, o Botafogo teve que saber segurar a pressão do Nacional. O time uruguaio foi para cima no começo da partida e perdeu algumas chances de marcar. A melhor dela aconteceu aos 14min. Após falta cobrada na área, Silveira desviou, e a bola atravessou a pequena área e ainda bateu na trave. No rebote, Fernández chutou em cima de Gatito, e a bola voltou para o meio da pequena área, encontrando García, que cabeceou para fora. O Botafogo assustava raramente o gol do Nacional. Mas chegou para valer em um lance aos 37min. Pimpão foi lançado pela esquerda e lançou Bruno Silva no lado direito da área. O volante chutou e, após a bola desviar em um defensor, sobrou para João Paulo tocar para o gol e abrir o placar. Com o triunfo, o Botafogo interrompeu uma sequência ruim no Brasil. A equipe dirigida por Jair Ventura vinha de três derrotas consecutivas. Foram duas no Campeonato Brasileiro, para Avaí e Corinthians, e uma na Copa do Brasil, para o Atlético-MG. Agora, o Botafogo vai se preparar para a rodada de fim de semana do Brasileiro. A equipe carioca reencontra o Atlético-MG, domingo, no estádio Nilton Santos, precisando ganhar para voltar à zona de classificação da Libertadores. Nacional (URU) Conde; Fucile (Ramirez), Rafael Garcia, Diego Polenta, Alfonso Espino; Romero, González, Carballo, Viúdez (Ligüera); Hugo Silveira (Diego Coelho), Fernández. T.: Martín Lasarte BOTAFOGO Gatito Fernandez; Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva, Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, João Paulo (Camilo); Pimpão (Guilherme), Roger (Marcos Vinícius). T.: Jair Ventura Estádio: Parque Central, em Montevidéu (Uruguai) Juiz: Julio Bascuñan (CHI) Cartões amarelos: Polenta, Fucile (Nacional); João Paulo, Bruno Silva (Botafogo) Gol: João Paulo, aos 37min do primeiro tempo