Sem Luxemburgo no banco, Sport vence Arsenal com dois de André e abre vantagem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport contou com dois gols de André no segundo tempo para vencer o Arsenal de Sarandí por 2 a 0 nesta quinta-feira (6), na Ilha do Retiro, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O resultado coloca o time rubro-negro em vantagem para o jogo de volta, marcado para 27 de julho, na Argentina. A equipe pernambucana não pôde contar com o técnico Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas. O treinador cumpriu seu último jogo de uma suspensão recebida em 2013, quando ele comandava o Grêmio na Libertadores, e foi substituído na partida pelo auxiliar Júnior Lopes. O Sport dominou o primeiro tempo e chegou a marcar 70% de posse de bola, mas ameaçou pouco o gol dos argentinos. As melhores chances vieram em sequência, aos 37 e 38 minutos, mas o goleiro Santillo fez grandes defesas em finalizações de Rithely e André. No segundo tempo, a resistência dos argentinos cedeu em uma jogada esquisita aos 9 minutos. O Sport levantou a bola na área meio sem querer, após uma finalização errada da intermediária; André aproveitou e ajeitou para Samuel Xavier, que tocou de volta para o centroavante mandar para a rede. Aos 27 minutos, o Sport fechou o placar. Mena, de volta ao time após ser vice-campeão da Copa das Confederações pelo Chile, havia acabado de entrar em campo quando recebeu um bom passe de Everton Felipe pela esquerda e cruzou na cabeça de André, que ampliou.