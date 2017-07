Futebol, vôlei e tênis

FUTEBOL Copa Libertadores Oitavas de final - ida 06/07 (Quinta) Emelec (EQU) 0x1 San Lorenzo The Strongest (BOL) 1x1 Lanús (ARG) Nacional (URU) 0x1 Botafogo Copa Sul-Americana Segunda fase 06/07 (Quinta) Sport 2x0 Arsenal (ARG) VÔLEI Liga Mundial Fase final 06/07 (Quinta) Brasil 3x2 Rússia França 3x2 Sérvia TÊNIS Wimbledon - masculino Segunda rodada Grigor Dimitrov (BUL) 3x0 Marcus Baghdatis (CHP) Gael Monfils (FRA) 3x0 Kyle Edmund (GBR) Ernest Gulbis (LET) 3x0 Juan Martín del Potro (ARG) Novak Djokovic (SER) 3x0 Adam Pavlasek (TCH) Dominic Thiem (AUT) 3x1 Gilles Simon (FRA) Milos Raonic (CAN) 3x1 Mikhail Youzhny (RUS) Roger Federer (SUI) 3x0 Dusan Lajovic