Corinthians diz que receita pode ser 'maior ou menor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians diz que, apesar de ser cotista da Arena Fundo de Investimento, não pode dar estimativa de receita e saldo das dívidas referentes ao estádio, já que isso é administrado pelo fundo. Sobre a expectativa de receitas, o clube diz que "o trabalho da auditoria é uma atividade de revisão e confirmação de saldos". De acordo com o departamento financeiro do clube, significa que "concluído o relatório, o valor pode ser diferente (para mais ou para menos) daquele registrado no balanço".