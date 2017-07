Prefeitura diz anunciar propostas de doação para garantir transparência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão João Doria (PSDB) diz incluir em seu balanço todas as propostas, mesmo as não oficializadas, para dar "total transparência". Segundo a prefeitura, o andamento dos processos vai sendo atualizado até a publicação no "Diário Oficial". A administração municipal afirma que "as eventuais diferenças entre os valores anunciados e efetivados" são informadas, assim como os casos em que as propostas não se efetivam. A nota do município não dá detalhes sobre o motivo da diferença entre o valor da doação de remédios anunciada e a de fato realizada. A respeito da doação para revitalização de pontes, inicialmente atribuída à Qatar Airways, a prefeitura afirma que foi aberto um chamamento público para buscar interessados. O objeto do contrato será a revitalização das pontes Eusébio Matoso, Cidade Universitária, Cidade Jardim, Engenheiro Ary Torres e do Morumbi, em troca de publicidade. A administração afirma não ter recebido propostas até o momento. "Por se tratar de cooperação que demanda a realização de estudos técnicos específicos -efetivados pelos proponentes privados- que envolvem projetos para a conservação de áreas verdes, segurança e iluminação, é natural que os agentes interessados em cooperar com a administração municipal não divulguem sua intenção", afirma nota da prefeitura. A respeito da doação de pistolas pela Glock, a gestão afirma que, em caso de alteração de quantidades e valores, as informações serão atualizadas no Portal da Transparência. A nota da gestão Doria não cita a doação de R$ 12 milhões em alimentos pela BRF. Sobre outra doação de alimentos no mesmo valor, pela Abia (Associação Brasileira da Indústria da Alimentação), diz que "a proposta inicial da doadora será de R$ 1,5 milhão, uma vez que os gêneros alimentícios demandam de logística específica para o consumo adequado". A previsão é que o valor seja deduzido dos R$ 12 milhões, afirma a prefeitura, sem citar prazos para que isso aconteça.