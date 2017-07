Brics defendem abertura de mercado e Acordo de Paris em comunicado

DIOGO BERCITO, ENVIADO ESPECIAL HAMBURGO, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Horas antes do início da cúpula do G20, na manhã desta sexta-feira (7), os países do Brics (grupo composto por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul) divulgaram um comunicado oficial insistindo na importância de um mercado aberto e da implementação do Acordo de Paris para a mudança climática. A nota foi publicada após a reunião informal dos Brics da qual o presidente brasileiro, Michel Temer, participou. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o chanceler Aloysio Nunes também compareceram. Os Brics defenderam assim valores alinhados àqueles da própria cúpula do G20, que reúne as principais economias do mundo -mas na contramão daquilo que tem advogado o presidente americano, Donald Trump. Trump, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, privilegia negociações bilaterais, em vez das multilaterais, e tem ameaçado impor barreiras comerciais e cancelar acordos de livre comércio. As atitudes fazem com que os Estados Unidos estejam progressivamente isolados no cenário internacional.