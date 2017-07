Hamilton lidera primeiro treino livre e Verstappen surpreende na Áustria

JULIANNE CERASOLLI SPIELBERG, ÁUSTRIA (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ditar o ritmo nas últimas duas corridas, no Canadá e no Azerbaijão, a Mercedes começou o final de semana do GP da Áustria na frente, com Lewis Hamilton, enquanto a primeira Ferrari apareceu em quarto lugar, com Sebastian Vettel a quase meio segundo do líder. Max Verstappen foi o segundo com a Red Bull, o que pode ser considerado uma surpresa pelo fato do circuito da Áustria ser muito sensível à potência. Felipe Massa foi o 11º colocado com a Williams. A etapa austríaca é um teste importante para a Mercedes entender se conseguiu resolver os problemas que vinha tendo com os pneus ultramacios, especialmente no calor. Tanto, que com 42ºC na pista logo pela manhã em Spielberg, os dois pilotos do time prateado andaram bastante com o composto mais macios deste final de semana, enquanto as Ferrari apostaram mais nas simulações com os supermacios neste primeiro treino. “Não estou completamente certo ainda que estamos à frente da Ferrari. Os circuitos de Montreal e Baku têm características específicas, não é uma pista como essa ou as próximas que visitaremos. Aqui teremos uma noção melhor. Estamos trabalhando duro para estar à frente deles e ainda não temos certeza que conseguimos. Ainda falta mais da metade do campeonato e qualquer pequena melhora certamente ajuda”, explicou Bottas, ouvido pelo UOL Esporte na Áustria. O finlandês foi o terceiro colocado. Na McLaren, a sétima colocação de Stoffel Vandoorne é um primeiro bom sinal para a equipe, que estreia oficialmente em Spielberg uma grande atualização da Honda. Fernando Alonso também ficou dentro do top 10. Além das duas Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren, ficaram no top 10 na primeira sessão Daniil Kvyat, que chegou a rodar com a Toro Rosso, e Esteban Ocon, da Force India. O segundo treino e mais decisivo treino livre, por ser realizado no mesmo horário da classificação e da corrida, começa às 9h da manhã pelo horário de Brasília. O campeonato é liderado por Vettel, que tem 14 pontos de vantagem para Lewis Hamilton. Confira os tempos da primeira sessão de treinos livres do GP da Áustria 1. Lewis Hamilton (ING) Mercedes - 1min05s975 2. Max Verstappen (HOL) Red Bull - 1min06s165 3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes - 1min06s345 4. Sebastian Vettel (ALE) Ferrari - 1min06s424 5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull - 1min06s620 6. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari - 1min06s848 7. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren - 1min07s283 8. Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso - 1min07s437 9. Fernando Alonso (ESP) McLaren - 1min07s510 10. Esteban Ocon (FRA) Force India - 1min07s511 11. Felipe Massa (BRA) Williams - 1min07s550 12. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso - 1min07s594 13. Kevin Magnussen (DIN) Haas - 1min07s633 14. Jolyon Palmer (ING) Renault - 1min07s649 15. Lance Stroll (CAN) Williams - 1min08s041 16. Romain Grosjean (FRA) Haas - 1min08s074 17. Sergey Sirotkin (RUS) Renault - 1min08s586 18. Alfonso Celis Jr (MEX) Force India - 1min09s280 19. Pascal Wehrlein (ALE) Sauber - 1min09s323 20. Marcus Ericsson (SUE) Sauber - 1min10s853