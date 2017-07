Gol da vitória do Botafogo foi cantado ao pé do ouvido por Jair Ventura

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Nacional (URU), nesta quinta-feira (6), em Montevidéu (URU), a expressão "dedo do treinador" pôde ser muito bem empregada. Foi através de uma conversa ao pé do ouvido do técnico Jair Ventura com o meia João Paulo que saiu o gol salvador alvinegro. O treinador já cobrava seu atleta há alguns jogos para que participasse mais das jogadas ofensivas da equipe. Antes do duelo pela Libertadores, Ventura voltou a ter esse bate-papo e o diálogo surtiu efeito, já que João Paulo balançou a rede como um típico artilheiro oportunista. "Conversei bastante com ele esses dias sobre a importância de o camisa 10 pisar na área. Hoje ele foi feliz. É a importância do treinador. Orientar, conversar. Ele era camisa 10, acabou virou volante. Como o Lindoso era camisa 10 e virou volante. Nossos meias têm características ofensivas. Então falo que não tem retranca. Fico feliz pelo gol. Quando se faz um gol, a gente ganha mais um jogador. A tendência é que agora ele faça mais gols", destacou Jair Ventura. João Paulo lembrou que fazia muito esse tipo de jogada no início da carreira, mas acabou mudando de função no decorrer dos anos. "Era uma jogada que já fiz muito no início da carreira, encostando no atacante. Nos últimos anos mudei um pouco a característica e acabei jogando mais recuado. Essa ideia do Jair, na verdade, já é de alguns jogos e ele acabou só me comunicando que ia jogar mais adiantado", disse à emissora "SporTV". Feliz por ter feito seu primeiro gol com a camisa alvinegra, João Paulo admitiu que, no lance, tentou, inicialmente, desviar do goleiro para só depois concluir para a rede, mas a bola acabou tomando o rumo certo. "Quando ela sobrou, vi o goleiro saindo e minha intenção era dar o tapa e buscar, mas quando vi que ela foi na direção do gol, já saí para comemorar", declarou. O jogo de volta entre Botafogo e Nacional acontecerá dia 10 de agosto no estádio do Engenhão. O Alvinegro atua com a vantagem do empate para garantir a classificação à próxima fase.