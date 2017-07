Protesto contra reintegração de área trava linha 12-safira de trem em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto de moradores que resistem em sair de uma área alvo de uma reintegração de posse na manhã desta sexta-feira (7), em São Paulo, interrompeu por completo a circulação de trens da linha 12-safira, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O protesto ocorre desde as 7h50. Moradores atearam fogo em pneus sobre os trilhos da CPTM, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, em Cangaíba, na zona leste da capital paulista. As labaredas também eram vistas em barracos. A comunidade está localizada num terreno ao lado dos trilhos da linha 12, da CPTM. A Polícia Militar informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a área é particular e a reintegração de posse foi autorizada pela Justiça. A PM informou ainda que não há registro de feridos, mas que os moradores resistem em deixar o local, onde ergueram casas e outros tipos de moradias improvisadas. Por causa da manifestação, a CPTM solicitou à SPTrans (empresa municipal de transportes) o início da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para transportar com ônibus os passageiros afetados.