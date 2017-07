Adversária de Amanda Nunes mora no Peru há 8 anos

BRUNO CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda defesa de cinturão da brasileira Amanda Nunes será contra uma rival que conhece muito bem a América Latina, mas nasceu muito longe daqui. Natural de Bisqueque, no Quirguistão, Valentina Shevchenko mora há oito anos no Peru, local em que adotou para dar aulas e seminários sobre muay-thai -ela é nove vezes campeã mundial da modalidade. “Gosto muito de viver no Peru, porque gosto de viver na América Latina”, afirmou Valentina ao UOL Esporte. “Enquanto moro aqui, visito quase todos os países da América Latina, dando seminários e aproveitando para conviver com novas culturas”, explica ela, que já deu seminários em países como Argentina, México e o próprio Brasil. A mudança para o Peru aconteceu em 2008. Enquanto viajava com sua equipe, Valentina enxergou no país latino uma oportunidade de ensinar muay-thai e de lá não saiu mais. Nem mesmo a barreira entre o idioma russo e o espanhol foi um problema para a desafiante ao cinturão dos galos do UFC. “Aprender espanhol foi alto totalmente natural. Ninguém fala inglês no Peru e, claro, não falam russo. Então você tem que aprender espanhol. Em quatro meses, já estava conseguindo entender a TV e dar entrevistas em espanhol”, continuou. Multicampeã de muay-thai e kickboxing, Valentina entrou no UFC no final de 2015. E logo em sua segunda luta já teve pela frente a atual campeã Amanda Nunes. Na ocasião, a brasileira venceu por decisão unânime dos juízes após três rounds. O desafio agora é maior. Na luta principal do UFC 213 neste sábado, em Las Vegas, Amanda e Valentina se enfrentarão em um combate de cinco rounds pelo cinturão dos galos feminino da organização. “Cinco rounds para mim são muito melhores, porque terei tempo para terminar tudo que começar. Na última luta, se tivesse um minuto a mais, o resultado seria diferente. Mas não importa, ficou no passado. Agora é uma nova luta, uma nova história, um novo tudo”, completou Valentina. O UFC 213 terá início a partir das 20h (de Brasília) no sábado. WERDUM Fabrício Werdum está pronto para continuar sua busca pelo cinturão dos pesos-pesados (até 120 kg). No próximo sábado (8), no UFC 213, realizado em Las Vegas (EUA), o brasileiro reencontra o holandês Alistair Overeem pela terceira vez em sua carreira, sendo uma vitória para cada lado até o momento. UFC 213 8 de julho, em Las Vegas (EUA) CARD PRINCIPAL Peso-galo: Amanda Nunes x Valentina Shevchenko Peso-médio: Yoel Romero x Robert Whittaker Peso-pesado: Daniel Omielanczuk x Curtis Blaydes Peso-pesado: Fabricio Werdum x Alistair Overeem Peso-leve: Anthony Pettis x Jim Miller CARD PRELIMINAR Peso-pesado: Travis Browne x Alexey Oliynyk Peso-meio-médio: Chad Laprise x Brian Camozzi Peso-médio: Thiago Marreta x Gerald Meerschaert Peso-meio-médio: Jordan Mein x Belal Muhammad Peso-galo: Rob Font x Douglas D'Silva Peso-pena: Cody Stamann x Terrion Ware Peso-meio-pesado: Trevin Giles x James Bochnovic