Destaques da programação (de 8 a 14 de julho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 8 Record, 23h15. OBLIVION Título original: Oblivion Produção: EUA, 2013 Direção: Joseph Kosinski Elenco: Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman. Jack Harper é o responsável pela manutenção de equipamentos de segurança em um planeta Terra destruído devido a confrontos com uma raça alienígena. Jack irá para este local. Um dia, ele encontra uma espaçonave que traz uma mulher dentro. Ao conhecê-la, tudo o que Jack sabe até então é posto em dúvida. Ele precisará descobrir o que realmente aconteceu no passado. - DOMINGO, 9 Globo, 14h15. JUNTOS E MISTURADOS Título original: Blended Produção: EUA, 2014 Direção: Frank Coraci Elenco: Adam Sandler, Drew Barrymore, Bella Thorne. Jim é um viúvo que tem um encontro às cegas desastroso com Lauren, que se separou há pouco tempo devido à traição do marido. Depois do ocorrido, a última coisa que desejam é se reencontrar. Entretanto, quando Jen, a sócia de Lauren, desiste de uma viagem à África, surge a oportunidade para que Lauren desfrute do passeio ao lado de Brendan e Tyler, seus filhos. O que ela não esperava era que o namorado de Jen também negociasse o pacote com Jim, um de seus funcionários. - SEGUNDA, 10 Globo, 22h44. SOB PRESSÃO Título orignal: Sob Pressão Produção: BRA, 2016 Direção: Andrucha Waddington Elenco: Júlio Andrade, Ícaro Silva, Marjorie Estiano. Dr. Evandro e sua equipe, formada também pelos doutores Paulo e Carolina enfrentam um tenso dia no hospital em que trabalham quando têm que realizar três cirurgias muito complicadas: um traficante, um policial militar e uma criança. O que complica o caso é que os três foram feridos no mesmo tiroteio em uma favela próxima ao hospital. - TERÇA, 11 SBT, 23h15. A HORA DO RUSH 2 Título original: Rush Hour 2 Produção: EUA, 2001 Direção: Brett Ratner Elenco: Jackie Chan, Chris Tucker, Zhang Ziyi. Após os acontecimentos do primeiro filme, o inspetor Lee e o detetive James Carter vão para Hong Kong aproveitar suas merecidas férias. Mas assim que eles aterrissam explode uma bomba na embaixada americana que mata dois agente disfarçados, que investigam a falsificação de um valioso anel. Lee resolve participar das investigações juntamente com Carter, que agora sente-se totalmente deslocado no local, já que nunca tinha estado em Hong Kong antes e não está habituado com as tradições locais. - QUARTA, 12 Band, 22h30. VELOCIDADE MÁXIMA Titulo original: Speed Produção: EUA, 1994 Direção: Jan de Bont Elenco: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. O psicopata Howard Payne colocou uma bomba em um ônibus, que explodirá caso a velocidade do veículo seja inferior a 80 km/h. Jack Traven, um policial, entra no veículo com ele em movimento e explica a situação aos passageiros, mas um deles acaba provocando um tiro acidental, que fere o motorista. Isto força o policial a pedir que Annie Porter, uma passageira, dirija sem deixar cair a velocidade ou todos morrerão, enquanto a polícia tenta encontrar um meio de desarmar a bomba. - QUINTA, 13 Globo, 15h10. HANNI & NANNI 2 Título original: Hanni & Nanni 2 Produção: ALEMANHA, 2012 Direção: Julia von Heinz Elenco: Sophia Münster, Jana Münster, Hannelore Elsner. Retornando das férias de verão para um novo ano, Hanni e Nanni têm que lidar com seu irritante primo e desmascarar uma falsa princesa. Além disso, outros problemas irão surgir, como o casamento de seus pais que está em perigo. - SEXTA, 14 SBT, 23h15. 7 SEGUNDOS Título original: Seven seconds Produção: EUA, 2005 Direção: Simon Fellows Elenco: Jet Li, Shengyi Huang, Charlene Choi. Jack Tolliver é um ladrão profissional que participou do comando de forças armadas Delta. Ele lidera um plano ambicioso de roubo de carros, mas acaba ficando com um valioso quadro de Van Gogh. Para piorar a situação, seu parceiro é sequestrado por gângsters, que estão de olho na pintura, e Jack precisa bolar um plano de resgate. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.