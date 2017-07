No G20, Trump e Putin cumprimenta Putin e se encontra com Merkel e May

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontra com líderes mundiais na cúpula do G20 que começou nesta sexta (7) em Hamburgo, na Alemanha. Trump cumprimentou o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull, a chanceler alemã, Angela Merkel, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, além dos presidentes Emmanuel Macron, da França, e Vladimir Putin, da Rússia. O presidente norte-americano deve conversar com Putin em separado nos bastidores da cúpula ainda nesta sexta, em um dos encontros mais esperados ao longo do dia. "Eles apertaram as mãos um do outro e disseram que logo farão uma reunião", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Quando perguntado se Putin está ansioso para as conversas com Trump, Peskov disse que sim. A reunião entre os líderes será realizada em meio a investigações do FBI (a polícia federal dos EUA) sobre o suposto elo assessores de Trump com autoridades russas durante as eleições norte-americanas em 2016. Na ocasião, o vazamento de quase 20 mil e-mails de servidores da direção do Partido Democrata levantou suspeitas de que o governo russo estaria tentando interferir eleição presidencial vencida por Trump. Nesta quinta (7), Trump afirmou que a Rússia deve abandonar seu "comportamento desestabilizador" e o apoio aos governos da Síria e do Irã. PRESSÃO Líderes mundiais aumentaram a pressão para que Trump faça concessões em relação ao clima e ao comércio na largada do G20 Em um comunicado conjunto emitido enquanto os líderes mundiais se reuniam em um vasto centro de convenções de Hamburgo, os países do Brics (grupo composto por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul) divulgaram um comunicado oficial insistindo na importância de um mercado aberto e da implementação do Acordo de Paris para a mudança climática.