Líder oposicionista é solto após prisão durante protesto na Rússia

IGOR GIELOW SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder oposicionista russo Alexei Navalni, 41, foi solto nesta sexta-feira (7) em Moscou. Ele havia sido condenado a 30 dias de prisão após organizar protestos sem autorização no dia 12 de junho, mas deixou a cadeia cinco dias antes do fim do prazo. A sua libertação foi anunciada via Twitter. O protesto de junho foi o segundo mega-ato contra corrupção no governo russo neste ano convocado pro Navalni, que age por meio de multiplicadores digitais e redes sociais. A manifestação do mês passado e outra em março juntaram aproximadamente 250 mil pessoas em mais de cem cidades russas, os mais amplos atos públicos no país desde o fim da União Soviética em 1991. A agenda de Navalni é focada no combate à corrupção, e ele direcionou esforços este ano contra o primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, a quem acusa de ter desviado US$ 1,2 bilhão em recursos públicos. O webdocumentário detalhando as acusações já teve 23,5 milhões de visualizações no YouTube desde março, e foi o mote do primeiro protesto deste ano. Medevedev nega as imputações. O governo de Vladimir Putin critica as ações de Navalni, dizendo que ele coloca jovens em risco ao convocar protestos sem autorização de prefeituras, o que é ilegal na Rússia. No ato de junho, cerca de 1.700 pessoas foram detidas em todo o país, e algumas, como Navalni, sentenciadas a 15 ou 30 dias de prisão.