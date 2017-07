Destaques da programação (de 8 a 14 de julho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 8 HBO, 22h. FLORESTA MALDITA Título original: The Forest Produção: EUA, 2016 Direção: Jason Zada Elenco: Natalie Dormer, Eoin Macken, Taylor Kinney, Stephanie Vogt, Terry Diab. Uma mulher viaja até o Japão em busca de sua irmã gêmea após receber a notícia de seu desaparecimento. Rastreando seus passos e convencida de que sua irmã continua viva, não lhe restará outra opção além de entrar em um bosque conhecido por atrair pessoas suicidas. Filme estrelado por Natalie Dormer (Game of Thrones). - DOMINGO, 9 Telecine Pipoca, 20h. PROCURANDO DORY Título original: Finding Dory Produção: EUA, 2016 Direção: Andrew Stanton, Angus MacLane Elenco: Ellen Degeneres, Albert Brooks, Hayden Rolence. Um ano após ajudar Marlin (Albert Brooks) a reencontrar seu filho Nemo, Dory (Ellen DeGeneres) tem um insight e lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los e na desenfreada busca esbarra com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos. - SEGUNDA, 10 Maxprime, 22h00. O SUSPEITO Título original: Rendition Produção: EUA, 2007 Direção: Gavin Hood Elenco: Aramis Knight, Simon Abkarian, J.K. Simmons, Peter Sarsgaard, Alan Arkin, Meryl Streep, Reese Witherspoon. O engenheiro químico Anwar El-Ibrahimi desaparece de um vôo nos Estados Unidos, e sua esposa, Isabella, começa uma desesperada luta para descobrir seu paradeiro, enquanto um agente da CIA presencia o interrogatório brutal de Anwar e questiona seu trabalho. - TERÇA, 11 Canal Brasil, 22h. MAR INQUIETO Produção: Brasil, 2017 Direção: Fernando Mantelli Elenco: Rita Guedes, Daniel Bastreghi, Aurea Baptista. Anita (Rita Guedes) era viciada em drogas e teve uma juventude conturbada. Atualmente vivendo em uma praia, ela leva uma vida sem propósitos e amedrontada pelos próprios medos. Enclausurada nesse local repleto de lendas sobre demônios e vozes que vem do mar, o que ela mais teme está dentro de sua casa, o marido, Vitorino (Daniel Bastreghi). - QUARTA, 12 TCM, 22h. A LAGOA AZUL Título original: The Blue Lagoon Produção: EUA, 1980 Direção: Randal Kleiser Elenco: Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKern. Duas Crianças pequenas e um cozinheiro de navio sobrevivem a um naufrágio e encontram segurança numa idílica ilha tropical. Com a morte repentina do cozinheiro, o garoto e a menina ficam sozinhos. Os dias se tornam anos e Emmeline e Richard fazem um lar para si, cercados de criaturas exóticas e da bela natureza da ilha. Eles aprendem a conviver com a desconcertante variedade de mudanças físicas e emocionais que chegam com a adolescência. Adultos, sua afeição infantil os leva a um amor profundo e ao filho. - QUINTA, 13 Telecine Cult, 22h00. AS MONTANHAS SE SEPARAM Titulo Original: Shan He Gu Ren Produção: China, França, Japão, 2015 Direção: Jia Zhangke Elenco: Zhao Tao, Zhang Yi, Liang Jing Dong Na China, durante sua juventude, Tao fica dividida entre seus dois amigos de infância: Liangzi e Zhang. Sua escolha se reflete nos anos de 2014 e 2025, em sua relação com seu filho e com a sociedade que muda constantemente. - SEXTA, 14 Maxprime, 22h.00 MEET THE BLACKS Título original: Meet The Blacks Produção: EUA, 2016 Direção: Deon Taylor Elenco: Mike Epps, Zulay Henao, Charlie Murphy. Buscando uma vida melhor, Carl Black e a família saem de Chicago para Beverly Hills. O que não sabem é que lá há uma tradição anual, em que todo tipo de crime está legalizado durante doze horas. Eles terão que fazer o que puderem para sobreviver. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações