Dorival, Copa do Mundo e multa podem segurar Rodrigo Caio no São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo corre o risco de ver Rodrigo Caio acertar a sua transferência na próxima semana. O Zenit, da Rússia, apresentou uma oferta de 12 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) para contratar o zagueiro. O assunto vai ser discutido entre os representantes do clube russo, a diretoria tricolor e o empresário do jogador na próxima semana. No entanto, o São Paulo tem três trunfos para tentar segurá-lo no Morumbi: a chegada de Dorival Júnior, a multa rescisória e o desejo de disputar a Copa do Mundo. Contratado nesta semana, Dorival Júnior já acenou para os dirigentes tricolores que gostaria de contar com Rodrigo Caio. O jogador é considerado um dos principais líderes do elenco. O São Paulo, por sua vez, não pretende negociar mais atletas nesta janela de transferência. Assim, o treinador pode ter tranquilidade para dirigir a equipe neste Campeonato Brasileiro. Só nesta temporada, o clube já acertou a saída de David Neres, Lyanco, Luiz Araújo, Maicon e Thiago Mendes. A multa rescisória de Rodrigo Caio também é considerada alta para os padrões brasileiros e pode ser um ponto que ajude a segurá-lo no Morumbi. Sem atingir o valor estipulado em contrato, a oferta não precisa nem sequer ser repassada ao jogador. No entanto, segundo pessoas envolvidas na transação, os russos têm poder de subir a proposta até próximo dos 18 milhões de euros estipulados no acordo. Segundo apurou o UOL Esporte, o treinador do Zenit, Roberto Mancini, aprovou a contratação de Rodrigo Caio. O italiano também indicou o grego Kostas Manolas, da Roma. Porém, para tirá-lo do clube italiano os russos vão ter de desembolsar 30 milhões de euros, valor da multa rescisória do jogador, e vencer a concorrência com o Chelsea, que também mostrou interesse pelo defensor. Assim, o Zenit precisa gastar muito menos para contratar Rodrigo Caio. Caso eles depositem os 18 milhões de euros na conta bancária tricolor, será só convencer o jogador a assinar o acordo, porque o São Paulo não terá nem como fazer uma contraproposta. Neste sentido, um fator que pode colaborar com o São Paulo é o desejo do zagueiro de disputar a Copa do Mundo. O jogador acredita que terá mais destaque ao atuar em um país de mais tradição no futebol europeu, como Espanha, Itália e Inglaterra. Caso contrário, ele acha mais interessante permanecer no São Paulo, onde teria boa visibilidade. O contrato de Rodrigo Caio com o São Paulo é válido até 2021. Titular na conquista da medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, e convocado por Tite para integrar a seleção principal, Rodrigo Caio está bem cotado no mercado. Em 2015, já ficou muito perto de acertar com o Valencia e o Atlético de Madrid, ambos da Espanha. Neste ano, após muita negociação, ele renovou o seu contrato com o São Paulo e recebeu um aumento salarial.