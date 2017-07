Nowitzki renova com Mavs e igualará Bryant com 20 anos na mesma franquia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ala-pivô alemão Dirk Nowitzki renovou seu contrato com o Dallas Mavericks e jogará a sua 20ª temporada da NBA a partir de outubro, confirmou pelo Twitter a franquia do Texas. Com o anúncio, Nowitzki iguala Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) como jogador que disputará 20 temporadas em uma mesma franquia. A marca, porém, pode ser ultrapassada, já que segundo informações da imprensa americana o novo acordo prevê um ano adicional como opção dos Mavericks. Nowitzki estreou pela franquia em 1998. Por 13 vezes selecionado para o All-Star Game, o alemão viveu seu auge na temporada 2010/2011, quando liderou os Mavericks ao título da NBA. Na última temporada, porém, teve um ano irregular, com média de 14,2 pontos. Assim, os Mavericks ficaram fora dos playoffs da NBA depois de três temporadas. Informações da imprensa americana indicam que Nowitzki aceitou reduzir o valor de seu novo contrato para US$ 10 milhões (cerca de R$ 33 milhões). O anterior previa US$ 25 milhões (cerca de R$ 83 milhões) caso os Mavericks exercessem a opção de renovação automática por mais um ano.