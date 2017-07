Paraná atinge 70% do eleitorado recadastrado para voto biométrico

Segundo o TRE, nos últimos três meses a média mensal foi de 288.148 eleitores atendidos. (foto: Wilson Dias/Arquivo Agência Brasil)

O Paraná atingiu na última quarta-feira (06), a marca de 5.485.544 eleitores alistados para o voto biométrico, com identificação através das impressões digitais. Com isso, 70% dos 7.835.916 eleitores do Estado passaram pela revisão biométrica, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR).

A biometria no Paraná começou a ser implantada em 2009, no município de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A meta do TRE/PR é que ao menos 85% dos eleitores votem nas eleições de 2018 já por meio da identificação das digitais.

Com este objetivo, foi montado no interior do Estado, desde do dia 03 de abril, um mutirão de atendimento nas zonas eleitorais do interior. Nos três últimos meses, segundo o TRE, foram registrados 864.446 atendimentos, o que equivale a uma média mensal de 288.148 eleitores atendidos.