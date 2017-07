Operação verifica hotéis, pousadas e bares no Centro de Curitiba

Doze locais foram vistoriados - quatro bares e oito hotéis (foto: Soldado Feliphe Aires/divulgação)

Uma operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) da Polícia Militar nesta quinta-feira (06) teve como alvo hotéis e pousadas da região Central de Curitiba, com o objetivo de abordar estabelecimentos comerciais com irregularidades e potencial de infrações e delitos. Até as 18 horas, quatro pessoas foram encaminhadas, com apreensão de uma porção de crack e 52 gramas de maconha e haxixe, além de um hotel e uma pousada interditados.

“Nós mapeamos inúmeros pontos na área Central de Curitiba que não atendem às posturas do município, que são locais onde se concentram pessoas desocupadas. Temos um grande volume de reclamações em relação a esses estabelecimentos”, disse o disse o chefe do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), major Olavo Vianei Francischett Nunes.

Esse tipo de ação tem como foco hotéis, pousadas e bares que possam ser utilizados para o cometimento de crimes, como tráfico de drogas, furtos, roubos e até exploração sexual de menores. Pessoas foragidas da justiça também são alvo do trabalho.

Doze locais foram vistoriados - quatro bares e oito hotéis. No primeiro, uma pousada na Rua Alfredo Bufren, foi presa uma mulher que tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas em aberto. Também foram flagradas pessoas usando os quartos para uso de drogas e exploração sexual. Outra mulher foi encaminhada por uso de crack.

O responsável pelo estabelecimento foi encaminhado por desobediência, já que a pousada estava interditada desde 2015 e mesmo assim mantinha suas atividades. Todos os envolvidos foram levados para o 1º Distrito Policial para a continuidade nos procedimentos legais.

“É um local que estaria autorizado a funcionar como pousada e hospedaria, mas explora o ramo de motel e desrespeita as posturas do município, não contribuindo com a segurança pública na medida em que recebe pessoas dadas à prática de delito”, explicou o major Vianei.

A segunda abordagem aconteceu em um hotel na Rua Riachuelo. O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária devido às condições precárias de higiene.

Na operação, a Prefeitura Municipal analisa as condições do imóvel, documentação e alvará de funcionamento. Já o Corpo de Bombeiros fiscaliza se o espaço atende todos os requisitos de combate a incêndio, seguindo o que determina a legislação. Os demais órgãos verificam se há irregularidades e a Polícia Militar faz os encaminhamentos necessários.

Além da Polícia Militar, participaram da operação a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, a Secretaria Municipal de Urbanismo, a Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) e o Corpo de Bombeiros.