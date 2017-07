Provas da EJA Online abrem inscrições na próxima semana

(foto: Hedeson Alves/divulgação)

As inscrições para os Exames da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Online 2017 começam nesta segunda-feira (10). As provas são uma oportunidade totalmente gratuita para pessoas que não tiveram acesso à educação básica na idade própria e agora desejam concluir o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.

Os interessados devem apresentar original e fotocópia de documento de identidade em qualquer instituição de ensino da rede estadual que esteja credenciada para os exames. Para as etapas do Ensino Fundamental é necessário ter 15 anos completos no ato das inscrições, e para o Ensino Médio, 18 anos completos.

As provas são aplicadas em datas definidas, com seis disciplinas sendo abordadas em cada ocasião, ao longo do dia. São considerados concluintes do Fundamental ou do Médio quem conseguir nota igual ou superior a 6,0 em todas as disciplinas e na média entre a prova de Língua Portuguesa e a Redação. A certificação é emitida pelas instituições de ensino credenciadas pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Confira o cronograma de cada etapa:

1ª Etapa: Ensino Fundamental

Inscrições: 10/07 a 31/07/17

Provas: 09/08

Conteúdos: Língua Portuguesa e Redação, Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Matemática, Ciências, Educação Física e Arte.

2ª Etapa: Ensino Fundamental

Inscrições: 21/08 a 11/09/17

Provas: 27/09/17

Conteúdos: Língua Portuguesa e Redação, Matemática, História, Geografia, Educação Física e Arte.*

3ª Etapa: Ensino Médio

Inscrições: 28/09 a 11/10/17

Provas: 25/10/17

Conteúdos: Física, Biologia, Sociologia, Química, Geografia e Filosofia.

4ª Etapa: Ensino Médio

Inscrições: 28/09 a 11/10/17

Provas: 08/11/17

Conteúdos: Língua Portuguesa e Redação, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Matemática, Educação Física, Arte e História.

*As disciplinas de Língua Portuguesa e Redação, Matemática, Educação Física e Arte têm a oferta repetida na 2.ª etapa.

O edital das Provas da EJA Online 2017, o conteúdo de cada disciplina e a lista de escolas credenciadas está disponível no portal da Secretaria estadual da Educação, no endereço: www.educacao.pr.gov.br/eja