Audições para o Balé Teatro Guaíra começam nesta segunda

As audições para a seleção dos bailarinos que irão compor o quadro funcional do Palcoparaná acontecerão na próxima semana, de 10 a 14 (segunda a sexta-feira), pela manhã e à tarde, nas dependências do Centro Cultural Teatro Guaíra, em Curitiba.

São 23 vagas imediatas e mais 20 para cadastro de reserva. Estão inscritos para estas audições 123 bailarinas e 89 bailarinos.

Irão compor a banca examinadora artistas reconhecidos pelo público e pela crítica em suas áreas de atuação. São eles Cristiane do Rocio Wosniack, Ângela Nolf e Suzana Mafra.

Também foram contratados professores que ministrarão aulas de técnica clássica e de dança contemporânea, além do coreógrafo Luiz Fernando Bongiovani para a criação de trecho de repertório exclusivo para a audição, para melhor compreensão das coreografias e a adequação do candidato à linguagem artística que a companhia adotará.

Gustavo Lopes Leite e Flávio Lima são os professores que ministrarão as aulas de técnica clássica e dança contemporânea, respectivamente. Auxiliando os profissionais, como co-repetidora, acompanhando a aula de técnica clássica, a Banca Examinadora contará com a pianista Liris Leitzke e como sonoplasta, auxiliando as aulas de dança contemporânea, Ascânio Humberto Simas Antonetti.

As audições serão em quatro etapas: aula de contemporâneo, técnica clássica, repertório e improviso.

L.F. BONGIOVANI - Desde que voltou ao Brasil (2004), após 10 anos de carreira como bailarino profissional na Europa (Zürcher Balllet, Scapino Ballet Rotterdam, Goteborgs Operan, Cullberg Ballet), Luiz Fernando Bongiovani tem trabalhado como coreógrafo, professor, coordenador de oficinas, curador e júri.

É diretor do Núcleo de Pesquisa Mercearia de Ideias. É graduado em Filosofia, além de trabalhar com companhias de dança do Brasil e exterior, grupos de teatro e em montagens de ópera.

CRISTIANE DO ROCIO WOSNIACK - Doutora em Comunicação, na linha de pesquisa em Estudos de Cinema e Audiovisual, pela Universidade Tuiuti do Paraná. É bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná e também bacharel e licenciada em Dança pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

ÂNGELA NOLF - Estudou na Royal Ballet School, entre outras escolas britânicas. Foi bailarina do National Ballet de Israel e diretora artística do Balé Ópera Paulista. Elaborou núcleo de estudos coreográficos com a bailarina Deborah Furquim. Participa de produções independentes, coordena o curso de graduação em dança da Unicamp e desenvolve pesquisa sobre o ensino da técnica de dança clássica para bailarinos contemporâneos.

SUZANA MAFRA - Possui formação em Dança Clássica, Moderna, Primitiva, em Iniciação Musical e História da Música. Fez trabalhos como diretora assistente, assistente de direção, coreógrafa, coordenadora e diretora de ensaios.