Armazéns da Família agora têm produtos sem glúten e zero lactose

A doméstica Tereza Crisostomo Zembik: diagnóstico de que o neto Enzo, de 7 anos, sofre do problema acabou chamando a atenção da avô (foto: Valdecir Galor/SMCS)

A doméstica Tereza Crisostomo Zembik, 71 anos, faz compras no Armazém da Família do Parolin há mais de três anos. Apesar de garantir que o preço da unidade é imbatível, ela sentia falta de poder comprar no local produtos sem lactose, necessários em sua alimentação devido a um problema de intolerância ao açúcar presente no leite. Agora ela não tem mais este inconveniente.

Desde 3 de julho, os 33 Armazéns da Família da Prefeitura oferecem produtos para dietas especiais. Até o mês passado, apenas 11 unidades vendiam alimentos para pessoas com restrições alimentares. Os produtos são 30% mais baratos que os preços praticados pelo comércio e para comprar é necessário se cadastrar. Apenas moradores de Curitiba, com renda familiar de até 5 salários mínimos, podem comprar nas unidades do programa.

A Linha Especial é formada por 18 itens e é destinada a quem tem doença celíaca (que provoca intolerância ao glúten), intolerância à lactose e diabetes. “Sabemos que muitas pessoas com baixa renda não têm acesso a estes produtos, que são mais caros que os convencionais. Por isso, seguindo a determinação do prefeito Rafael Greca de garantir alimentos de qualidade à população, passamos a disponibilizar os produtos em todas as unidades do programa”, explica Ivone Aparecida de Melo, diretora do Departamento de Abastecimento Social da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, responsável pelos Armazéns.

Os produtos especiais estão expostos em gôndolas exclusivas. Os celíacos, que sofrem de intolerância ao glúten, têm como opções cookie doce integral, farinha de arroz, féculas de mandioca e de batata e macarrão (penne ou parafuso). Para intolerantes à lactose (açúcar presente no leite), há biscoito, leite condensado, creme de leite, chocolate (waffle), granola e leite UHT. Já a população com diabetes, que precisa consumir produtos diet (zero açúcar), tem como opções cookie doce, granola de cereais, adoçante, gelatina, pó de pudim e pó para refresco.

Graças ao neto

A nutricionista Tayana Fernandes Cecon, do Departamento de Educação Alimentar da Smab, explica que os alimentos sem glúten devem ser consumidos por quem tem a doença celíaca, que afeta o intestino delgado devido à intolerância à proteína (glúten) encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e derivados. “Esses ingredientes são muito usados em massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos e alguns doces”, destaca a especialista, que recomenda sempre que a pessoa busque a orientação de um médico especialista.

No caso dos produtos com zero lactose, eles são destinados a pessoas com intolerância ao açúcar presente no leite (lactose). Tayana afirma que, quando a pessoa apresenta níveis insuficientes da enzima lactase, responsável por digerir o açúcar, a lactose não é digerida no intestino, o que acaba provocando a produção de gases. Ou seja, a barriga incha, e, então, vêm dor e uma sequência de desordens, como azia.

Barriga inchada e azia sempre incomodaram dona Tereza, que mensalmente faz compras no Armazém da Família do Parolin. A doméstica, no entanto, nunca imaginou que o problema poderia ser intolerância ao açúcar presente no leite, consumido por ela e o marido diariamente. O diagnóstico de que o neto Enzo, de 7 anos, sofre do problema acabou chamando a atenção da avô, que resolveu procurar um médico, que a orientou a trocar o leito comum pelo sem lactose. “A partir daí, nunca mais senti inchaço ou azia. E agora ficou melhor ainda que posso comprar esse produto no Armazém do Parolin”, comemora ela.

Endereços e horários dos Armazéns da Família

Autódromo

Rua Leonardo Novicki, 740 (Av. do Trabalhador, esquina com Rua Dr. Ivan Jorge Cury), Cajuru.

Fone: 3581-1780 / 3581-1784

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Bairro Alto

Rua Rio Japurá, 1.758 (esquina com a Rua Rio Jari e Av. da Integração), Bairro Alto.

Fone: 3367-4143

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Bairro Novo

Rua Ana Alzira Cordeiro, s/nº (esquina com a Rua Ourizona), Sítio Cercado.

Fone: 3289-3736

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Barigui/CIC

Rua Desembargador Cid Campelo, 5.855 (entre as Ruas Ildefonso Clemente Puppi e Andrea Guimarães), CIC.

Fone: 3245-4400

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Boa Vista

Avenida Paraná, 3.783 (esquina com a Rua Fernando de Noronha), Boa Vista.

Fone: 3356-2087

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Boqueirão

Avenida Marechal Floriano, s/nº (Terminal de Ônibus Boqueirão), Boqueirão.

Fone: 3286-4048

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Campo do Santana

Rua Delegado Bruno de Almeida, 3.415, Rio Bonito, Campo Santana.

Fone: 3265-2932

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Caiuá

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7.954 (Próximo ao Parque dos Tropeiros), CIC.

Fone: 3229-4395 / 3329-5931

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Capão Raso

Rua República Argentina, 5.259 (Terminal Capão Raso), Capão Raso.

Fone: 3212-1502

Terça a Sexta-feira, das 9h às 17h15. Aos sábados, das 9h às 13h.

Centenário

Rua Lourival Wendler, 600 (esquina com a Rua Ceilão, atrás do Terminal de Ônibus Centenário), Cajuru.

Fone: 3581-1687

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.600 (ao lado do Terminal de Ônibus Fazendinha), Fazendinha.

Fone: 3350-3788 / 3350-3789

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Jardim Paranaense

Rua Dr. Benedicto Siqueira Branco, 222 (final da Rua Francisco Derosso), Alto Boqueirão.

Fone: 3378-1795

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Maria Angélica

Rua Prof. Júlio Theodorico Guimarães, 388-A (esquina com Rua Monte Sinai), Pinheirinho.

Fone: 3212-1493

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Matriz

Rua da Cidadania Matriz (Praça Rui Barbosa), Centro.

Fone: 3313-5822

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Monteiro Lobato

Rua Odir Gomes da Rocha, 550, Tatuquara.

Fone: 3349-2399

Terça a sexta-feira das 8h45 às 17h15. Aos sábados das 8h30 às 13h.

Nossa Senhora da Luz

Rua Sérgio Carlos Martins Leal, s/nº (ao lado da Creche Tia Eva), CIC.

Fone: 3246-5539

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Osternack

Rua Guaçuí, 5.757, Sítio Cercado.

Fone: 3348-9943

Terça a Sexta-feira das 8h45 às 17h15. Aos Sábados das 8h30 às 13h.

Parolin

Rua Profº Plácido e Silva, 860 (esquina com Brigadeiro Franco), Parolin.

Fone: 3334-5802

De terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Pilarzinho

Rua Profº Hostilio de Araújo, s/nº, Pilarzinho.

Fone: 3339-9581

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Pinheirinho

Avenida Winston Churchill, 15 (Terminal de Ônibus Pinheirinho), Pinheirinho.

Fone: 3346-1238

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Sabará

Rua Antônio Pastre, 420 (Esq. Rua São Perpétuo e Estrada Velha do Barigui), CIC.

Fone: 3249-6258Ter

ça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

São João Del Rey

Rua Filósofo HubertoRohden, s/nº (esquina com Celeste Tortado Gabardo), Sítio Cercado.

Fone: 3349-3022

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Sábados, das 8h30 às 13h.

Santa Efigênia

Rua José Carlos Puppi, s/nº (fundos do Terminal de Ônibus Barreirinha), Barreirinha.

Fone: 3354-6944

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Santa Felicidade

Via Vêneto, 1.540, Santa Felicidade.

Fone: 3272-9649

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Tatuquara

Rua Ernesto Germano Francisco Hannemann, 216 (Jardim da Ordem/Tatuquara), Tatuquara.

Fone: 3265-3429

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Uberaba

Rua Augusto David de Moraes, 160 (Fundos Barracão Empresarial), Cajuru.

Fone: 3296-5430

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Uberlândia/Vila Leão

Rua Felinto Bento Viana, 637 (Esq. com a Praça Maria Regina Predobom Vanzo), Novo Mundo/Portão.

Fone: 3229-9676

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Umbará

Rua Ana Ricardo Cordeiro, 243 (entre as ruas Vicente Negrello e Afonso Bandeira), Umbará.

Fone: 3396-0934

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Vila Oficinas

Rua Eng. Costa Barros, s/nº (Terminal de Ônibus Vila Oficinas), Cajuru.

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Vila Torres

Rua Iapó, 253, Rebouças.

Fone: 3333-3674 / 3332-4186

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Vila Sandra

Rua Robert Redzimski, s/nº (esquina com Rua João Dembinski), CIC.

Fone: 3285-2945 / 3279-2613

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Vila São Pedro

Rua Hermenegildo Bonat, 408-B, Xaxim.

Fone: 3248-7202 / 3246-4452

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Vila Verde

Rua Emílio Romani, 241 (esquina com Rua Jornalista Rubens Ávila), CIC.

Fone: 3569-3451

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.