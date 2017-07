Vettel reage, mas Hamilton fecha treinos livres na frente no GP da Áustria

JULIANNE CERASOLI SPIELBERG, ÁUSTRIA (UOL/FOLHAPRESS) - O líder do campeonato, Sebastian Vettel, reagiu após ser apenas o quarto colocado na primeira sessão de treinos livres para o GP da Áustria, mas não conseguiu superar Lewis Hamilton, que liderou ambas as sessões disputadas nesta sexta-feira, em Spielberg. O dia, contudo, não foi totalmente positivo para Hamilton, que teve uma peça quebrada depois de sua simulação de classificação e passou a reclamar do comportamento do carro durante sua simulação de corrida. O mesmo aconteceu com seu companheiro, Valtteri Bottas, que danificou seu carro em uma escapada durante sua volta mais rápida, ficando apenas em terceiro lugar, e depois não pôde forçar ao máximo na simulação de corrida. Vettel, por sua vez, teve um treino mais limpo. Mesmo também reclamando muito do carro, Max Verstappen foi o quarto colocado, logo à frente do companheiro Daniel Ricciardo. No treino da manhã, o holandês tinha sido o segundo e, mesmo à tarde, não ficou muito longe do líder: a menos de quatro décimos. Outro que também teve de lidar com danos em seu carro após uma escapada foi Fernando Alonso, que teve o assoalho de sua McLaren trocado e perdeu muito tempo de pista. Mesmo assim, o espanhol foi o oitavo, colocando a McLaren no top 10, a exemplo do que ocorrera na primeira sessão. Neste final de semana, o time estreia uma nova especificação do motor Honda e, segundo o UOL Esporte apurou, os japoneses só liberarão toda a potência do novo motor na classificação, que será disputada a partir das 9h deste sábado (8), pelo horário de Brasília. Também apenas no sábado a Williams usará as novidades que trouxe para o carro, um extenso pacote que vai da carenagem à asa dianteira. Nesta sexta-feira (7), o time teve um desempenho discreto, sempre fora do top 10. Felipe Massa fechou o dia na 14ª colocação.