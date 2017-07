Fotos tiradas com drones são premiadas em concurso; confira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Dronestagram, uma rede social dedicada ao compartilhamento de fotos tiradas com drones, anunciou os vencedores do quarto concurso mundial que promove, de fotografias aéreas. A competição foi dividida nas categorias natureza, pessoas, urbano e criatividade. As imagens vencedoras incluem um campo de tênis, uma plantação de lavanda e arranha-céus de Dubai. A premiação recebeu inscrições de milhares de profissionais e amadores ao redor do mundo e premiou "fotos notáveis tiradas neste campo emergente dos drones", de acordo com a plataforma. Entre os jurados estavam Patrick Witty e Jeff Heimsath, vice-diretor e editor de fotos da "National Geographic", respectivamente, e Emanuela Ascoli, editora de fotos da filial francesa da "National Geographic" que, aliás, é parceira no concurso, que ocorre desde 2014. Como prêmio, os vencedores ganham equipamentos fotográficos.